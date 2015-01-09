《新兴市场重要经济事件预告》--1月9日-1月16日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月9日(五)
孟买--印度央行总裁拉詹在英迪拉·甘地发展研究学院第12次会议上发表讲话(0700)。
1月10日(六)
印度加尔各答--印度央行副总裁Rama Subramaniam Gandhi在“印度公营银行业：未来之路”上发表主旨演讲(0430)。
1月11日(日)
瑞士巴塞尔--国际清算银行举行会议(至1月12日)。印度央行总裁拉詹与会。
1月12日(一)
暂无重要经济事件。
1月13日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召回货币委员会会议。
华沙--波兰央行举行为期两天的货币政策委员会会议。
1月14日(三)
首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)
华沙--波兰央行公布利率决定(1030)。
1月15日(四)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行执行理事会会议
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率制定会议(1100)
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
首尔--韩国央行举行货币政策会议(0100)
开罗--埃及央行举行货币政策会议(0100)
圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)
1月16日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号