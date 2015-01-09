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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:22 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月9日-1月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月9日(五)

孟买--印度央行总裁拉詹在英迪拉·甘地发展研究学院第12次会议上发表讲话(0700)。

1月10日(六)

印度加尔各答--印度央行副总裁Rama Subramaniam Gandhi在“印度公营银行业：未来之路”上发表主旨演讲(0430)。

1月11日(日)

瑞士巴塞尔--国际清算银行举行会议(至1月12日)。印度央行总裁拉詹与会。

1月12日(一)

暂无重要经济事件。

1月13日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召回货币委员会会议。

华沙--波兰央行举行为期两天的货币政策委员会会议。

1月14日(三)

首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)

华沙--波兰央行公布利率决定(1030)。

1月15日(四)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行执行理事会会议

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率制定会议(1100)

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

首尔--韩国央行举行货币政策会议(0100)

开罗--埃及央行举行货币政策会议(0100)

圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)

1月16日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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