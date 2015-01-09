欧元区金融：欧洲央行总裁德拉吉称，准备好必要时采取额外举措

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
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路透法兰克福1月8日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四在致一位欧盟议员的信件中表示，ECB管委员会准备在必要时采取非常规举措，可能包括了购买政府公债。
德拉吉在写给Luke Ming Flanagan的信件中表示，管委会将密切关注“中期物价走势前景的风险”。
“鉴于近期油价走势对欧元区中期通胀趋势的影响扩大，这尤其要特别警惕，”他表示。
“如果有必要进一步解决低通胀存在时间过久的风险，管委会一致承诺在职责内动用额外的非常规工具，”他表示。
他并称，这可能“包括购买各类资产，其中之一可能是主权债。”(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
香港，2017年5月9日—标普全球评级今日发表报告《加强风险防控对中国保险业有何影响》表示，保监会最近推出的若干措施，凸显保险行业风险敞口增加、整个金融行业系统性风险上升。