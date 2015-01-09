欧元区金融：欧洲央行总裁德拉吉称，准备好必要时采取额外举措

路透法兰克福1月8日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四在致一位欧盟议员的信件中表示，ECB管委员会准备在必要时采取非常规举措，可能包括了购买政府公债。

德拉吉在写给Luke Ming Flanagan的信件中表示，管委会将密切关注“中期物价走势前景的风险”。

“鉴于近期油价走势对欧元区中期通胀趋势的影响扩大，这尤其要特别警惕，”他表示。

“如果有必要进一步解决低通胀存在时间过久的风险，管委会一致承诺在职责内动用额外的非常规工具，”他表示。