美国基金：1月7日当周美国股票基金流出123亿美元--理柏

路透纽约1月8日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，截至1月7日一周美国基金投资者从股票基金中撤走123亿美元；因新年 伊始，市场风险胃纳就因油价挫跌而受到打击。 这是美国股票基金三周来首次遭遇撤资。专门投资美国股市的基金资 金流出规模最大，为113亿美元；专注非美国股票的基金有9.58亿美元撤 资。 多数撤资出现在股票上市交易基金(ETF)，这类基金有92亿美元流出 ，股票共同基金则外流31亿美元。 专供新兴市场的股票基金流出5.03亿美元，为连续第六周流出。新兴 市场债券基金也连续第六周出现撤资，有2.93亿美元资金外流。 而应税债券基金总体吸引入38亿美元新资金，扭转了之前一周外流59 亿美元的局面，当周的撤资规模为2013年6月以来单周最大。 持有美国公债的基金连续第二周遭遇撤资，外流3.97亿美元；专注通 胀保值债券的基金遭遇五周来最大规模撤资，外流1.01亿美元。 风险较高的高收益债券基金资金外流9.22亿美元，为连续第六周遭撤 资；投资级公司债基金吸引30亿美元资金流入。而之前一周，投资级债券 基金外流12亿美元资金，撤资规模是2013年10月以来单周最大。 理柏研究分析师Pat Keon表示，期间油价挫跌导致市场大幅震荡，把 投资者推向较为安全的债券基金。 投资者从低风险的货币市场基金总计撤走127亿美元资金，为这类基 金三周来首次遭撤资。(完)