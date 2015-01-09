美国基金：1月7日当周美国股票基金流出123亿美元--理柏

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
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路透纽约1月8日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，截至1月7日一周美国基金投资者从股票基金中撤走123亿美元；因新年 伊始，市场风险胃纳就因油价挫跌而受到打击。 这是美国股票基金三周来首次遭遇撤资。专门投资美国股市的基金资 金流出规模最大，为113亿美元；专注非美国股票的基金有9.58亿美元撤 资。 多数撤资出现在股票上市交易基金(ETF)，这类基金有92亿美元流出 ，股票共同基金则外流31亿美元。 专供新兴市场的股票基金流出5.03亿美元，为连续第六周流出。新兴 市场债券基金也连续第六周出现撤资，有2.93亿美元资金外流。 而应税债券基金总体吸引入38亿美元新资金，扭转了之前一周外流59 亿美元的局面，当周的撤资规模为2013年6月以来单周最大。 持有美国公债的基金连续第二周遭遇撤资，外流3.97亿美元；专注通 胀保值债券的基金遭遇五周来最大规模撤资，外流1.01亿美元。 风险较高的高收益债券基金资金外流9.22亿美元，为连续第六周遭撤 资；投资级公司债基金吸引30亿美元资金流入。而之前一周，投资级债券 基金外流12亿美元资金，撤资规模是2013年10月以来单周最大。 理柏研究分析师Pat Keon表示，期间油价挫跌导致市场大幅震荡，把 投资者推向较为安全的债券基金。 投资者从低风险的货币市场基金总计撤走127亿美元资金，为这类基 金三周来首次遭撤资。(完)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
香港，2017年5月9日—标普全球评级今日发表报告《加强风险防控对中国保险业有何影响》表示，保监会最近推出的若干措施，凸显保险行业风险敞口增加、整个金融行业系统性风险上升。