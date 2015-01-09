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债券 | 2015年 1月 9日 星期五 08:42 BJT

美国基金：1月7日当周美国股票基金流出123亿美元--理柏

路透纽约1月8日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 
，截至1月7日一周美国基金投资者从股票基金中撤走123亿美元；因新年
伊始，市场风险胃纳就因油价挫跌而受到打击。
    
    这是美国股票基金三周来首次遭遇撤资。专门投资美国股市的基金资
金流出规模最大，为113亿美元；专注非美国股票的基金有9.58亿美元撤
资。
    
    多数撤资出现在股票上市交易基金(ETF)，这类基金有92亿美元流出
，股票共同基金则外流31亿美元。
    
    专供新兴市场的股票基金流出5.03亿美元，为连续第六周流出。新兴
市场债券基金也连续第六周出现撤资，有2.93亿美元资金外流。
    
    而应税债券基金总体吸引入38亿美元新资金，扭转了之前一周外流59
亿美元的局面，当周的撤资规模为2013年6月以来单周最大。
    
    持有美国公债的基金连续第二周遭遇撤资，外流3.97亿美元；专注通
胀保值债券的基金遭遇五周来最大规模撤资，外流1.01亿美元。
    
    风险较高的高收益债券基金资金外流9.22亿美元，为连续第六周遭撤
资；投资级公司债基金吸引30亿美元资金流入。而之前一周，投资级债券
基金外流12亿美元资金，撤资规模是2013年10月以来单周最大。
    
    理柏研究分析师Pat Keon表示，期间油价挫跌导致市场大幅震荡，把
投资者推向较为安全的债券基金。
    
    投资者从低风险的货币市场基金总计撤走127亿美元资金，为这类基
金三周来首次遭撤资。(完)
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