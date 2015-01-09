《全球重要经济事件一览表》--1月9日-1月16日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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1月9日(五)
明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在该行参与一项公开市民集会论坛(0100)。
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在维吉尼亚银行家协会及维吉尼亚商会的联合会议上讨论经济前景(1820)。
1月12日(一)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话(1740)。
1月13日(二)
麦迪逊--加拿大央行副总裁连恩在Madison International Trade Association发表讲话(1845)。
纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(2200)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)主持西班牙投资者日的官方宴会。
1月14日(三)
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说(1400)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦在英国央行主办的活动中，在皇家经济学会发表演说(1730)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济褐皮书(1900)。
首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)。
1月15日(四)
东京--日本央行地区分行经理举行季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告。
1月16日(五)
明尼阿波利斯黄金谷--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(1350)。
芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话(1810)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张荻)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号