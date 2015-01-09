版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月9日-1月16日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家    规模      发行细节
 1/9          日本              标售六个月期贴现国库券
 1/12         意大利            标售国库券
 1/12  1350   法国              标售国库券(BTF)
 1/12         美国              标售三年期公债
 1/13         美国              标售10年期公债
 1/13         意大利            标售中长期公债
                                
 1/14         日本              标售30年期公债
 1/14         美国              标售30年期公债
 1/14         德国    50亿欧元  标售10年期公债
 1/15         日本              标售三个月期贴现国库券
 1/15         西班牙            标售公债
 1/16         日本              标售12个月期贴现国库券
                                
 1/16         英国              标售2044年到期公债
 1/16         日本              标售提高流动性债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐