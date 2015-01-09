《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月9日

*工商时报：

--国发会副主委高仙桂表示，虽然今年全球有很多“黑天鹅”，但在油价走跌下，经济展望乐观，估计当油价由100美元降至50美元，台湾经济成长率可望提升0.63个百分点，研判主计总处今年3.5%的经济成长预测，可望调升。

--金管会主委曾铭宗在回应立委费鸿泰质询是否开放陆客可在台融资融券交易时称，“希望作国民待遇，我们怎么交易，他们来台就怎么交易”，且预期陆客来台投资后，台股价量会提升。

--行政院昨天召集跨部会说明高铁 财改方案破局的状况，虽然交通部强调高铁即将破产，并准备全面接管，但据了解，昨天与会的银行团、财经部会皆不乐见台湾高铁公司走向破产一途，呼吁交通部及高铁公司设法找出第三折衷案。

--大陆今年1月1日起放宽外资银行准入和经营人民币业务的条件，台资银行首波受惠名单出炉，共有10家入列。金管会表示，除了中信、兆丰、台银、玉山、台企银等在陆分行设立已满一年的可申请全人民币业务，第一、国泰世华、彰银、土银、合库等未满一年的第二家分行也可申请做全人民币业务。

*经济日报：

--台北市美国商会发表2015年商业景气调查，结果显示六成美商企业对于台湾未来五年的商业景气多抱持乐观看法，终止过去连三年的下滑趋势，半数厂商都准备今年再加码投资台湾，其中半导体产业可望有更大力度投资。

--顶新集团已将旗下持有的台湾之星全数股权卖给远传 ，未来远传与台湾之星携手，可望与中华电信 ，台湾大 及鸿海 联盟抗衡，稳住台湾电信三雄之一的地位。

--行政院长毛治国昨日拍板，最快2017年起，将对每月用水量超过1,000度的用水大户，随水费附增10%-30%的〞耗水费〞。

--台商在大陆要申请当地信用卡并不容易，昨天首款针对大陆台商及家属的信用卡产品在重庆首次发行，解决了过去台湾人在大陆办信用卡不易和消费结算不便的问题，这项服务在农历春节后，将可遍及大陆其他省市。

--中国银行 台北分行因担任台湾人民币清算行，去年获利有机会挑战百亿台币，但财政部出手，要求该行在大陆已缴税金不得在台抵扣，还要列为营业费用，导致去年获利暴减，并要在两岸都缴税。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。