《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
*工商时报：
--国发会副主委高仙桂表示，虽然今年全球有很多“黑天鹅”，但在油价走跌下，经济展望乐观，估计当油价由100美元降至50美元，台湾经济成长率可望提升0.63个百分点，研判主计总处今年3.5%的经济成长预测，可望调升。
--金管会主委曾铭宗在回应立委费鸿泰质询是否开放陆客可在台融资融券交易时称，“希望作国民待遇，我们怎么交易，他们来台就怎么交易”，且预期陆客来台投资后，台股价量会提升。
--行政院昨天召集跨部会说明高铁 财改方案破局的状况，虽然交通部强调高铁即将破产，并准备全面接管，但据了解，昨天与会的银行团、财经部会皆不乐见台湾高铁公司走向破产一途，呼吁交通部及高铁公司设法找出第三折衷案。
--大陆今年1月1日起放宽外资银行准入和经营人民币业务的条件，台资银行首波受惠名单出炉，共有10家入列。金管会表示，除了中信、兆丰、台银、玉山、台企银等在陆分行设立已满一年的可申请全人民币业务，第一、国泰世华、彰银、土银、合库等未满一年的第二家分行也可申请做全人民币业务。
*经济日报：
--台北市美国商会发表2015年商业景气调查，结果显示六成美商企业对于台湾未来五年的商业景气多抱持乐观看法，终止过去连三年的下滑趋势，半数厂商都准备今年再加码投资台湾，其中半导体产业可望有更大力度投资。
--顶新集团已将旗下持有的台湾之星全数股权卖给远传 ，未来远传与台湾之星携手，可望与中华电信 ，台湾大 及鸿海 联盟抗衡，稳住台湾电信三雄之一的地位。
--行政院长毛治国昨日拍板，最快2017年起，将对每月用水量超过1,000度的用水大户，随水费附增10%-30%的〞耗水费〞。
--台商在大陆要申请当地信用卡并不容易，昨天首款针对大陆台商及家属的信用卡产品在重庆首次发行，解决了过去台湾人在大陆办信用卡不易和消费结算不便的问题，这项服务在农历春节后，将可遍及大陆其他省市。
--中国银行 台北分行因担任台湾人民币清算行，去年获利有机会挑战百亿台币，但财政部出手，要求该行在大陆已缴税金不得在台抵扣，还要列为营业费用，导致去年获利暴减，并要在两岸都缴税。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号