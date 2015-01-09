中国政策：税收优惠支持企业兼并重组，被收购股权比例由75%降至不低于50%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月9日 - 为鼓励企业兼并重组，中国财政部和税务总局出台税收优惠政策，对兼并重组过程中享受企业所得税递延处理特殊政策的条件进行调整，其中企业进行股权收购和资产收购时，对被收购股权或资产比例的要求由原来的不低于75%降低为不低于50%。
刊登在财政部网站的通知称，具有100%控股关系的母子企业之间按账面值划转股权或资产，也可适用递延纳税政策，使更多企业兼并重组可以适用特殊性税务处理政策，即有关股权或资产按历史成本计价，暂不征收企业所得税。
通知同时明确，居民企业以非货币性资产对外投资的非货币性资产转让所得，可在不超过5年期限内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税。而此前，该政策仅在上海自贸区范围内试点。 人民日报援引财政部税政司、国家税务总局所得税司有关负责人介绍称，中国自2008年1月实施新的《企业所得税法》以来，构建了一套企业重组的所得税政策体系和管理制度。但随着产业结构调整步伐的加快，现行重组政策已不适应重组交易的需要，因此有必要完善相应税收政策，为企业兼并重组提供更有力的政策支持。
新政策将适用特殊性税务处理的股权收购和资产收购中，被收购股权或资产比例由不低于75%调整为不低于50%，降幅高达1/3，这一比例在国际上处于中等偏下水平，大大扩展了适用特殊性税务处理的企业重组范围。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号