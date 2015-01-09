《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7546港元 ) 美国股市周四大涨近2%，连升第二天，道琼工业指数 收高323.35点，或1.84%，至17,907 .87点，受预 期美国经济将继续改善和欧洲央行将采取更激进的刺激计划所提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 135.880 1.43 17416 10.537 0.74 中国铝业 13.310 -0.89 45562 4.129 0.70 中国移动 60.620 1.76 143379 94.017 0.45 中国人寿 58.330 1.06 38152 30.155 0.68 中石油 114.230 1.62 25535 8.858 0.89 中石化 81.520 0.84 21668 6.322 0.82 汇丰控股 45.820 0.33 1601622 71.063 -0.19 中电信 57.720 -0.43 11881 4.476 1.04 中国联通 13.860 0.73 60681 10.748 1.01 兖州煤业 9.040 0.56 35262 7.010 -0.85 华能国际 54.860 0.40 8615 10.635 1.10 南方航空 27.000 0.60 8856 4.187 0.66 东方航空 26.320 0.27 8218 4.082 0.79 中芯国际 4.550 -0.22 2481 0.706 0.81 （完） (整理 梁慧仪)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号