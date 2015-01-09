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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月9日

路透香港1月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7546港元 )
    
    美国股市周四大涨近2%，连升第二天，道琼工业指数 收高323.35点，或1.84%，至17,907
.87点，受预 期美国经济将继续改善和欧洲央行将采取更激进的刺激计划所提振。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       135.880    1.43      17416            10.537       0.74
 中国铝业                      13.310   -0.89      45562             4.129       0.70
 中国移动                      60.620    1.76     143379            94.017       0.45
 中国人寿                      58.330    1.06      38152            30.155       0.68
 中石油                       114.230    1.62      25535             8.858       0.89
 中石化                        81.520    0.84      21668             6.322       0.82
 汇丰控股                      45.820    0.33    1601622            71.063      -0.19
 中电信                        57.720   -0.43      11881             4.476       1.04
 中国联通                      13.860    0.73      60681            10.748       1.01
 兖州煤业                       9.040    0.56      35262             7.010      -0.85
 华能国际                      54.860    0.40       8615            10.635       1.10
 南方航空                      27.000    0.60       8856             4.187       0.66
 东方航空                      26.320    0.27       8218             4.082       0.79
 中芯国际                       4.550   -0.22       2481             0.706       0.81
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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