《台湾重要政经日程》--1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
=====================今日重要政经消息============================== 1/9(五) --09:00 立法院院会。 --12:00 台湾证券交易所新年记者会。 --12:30 台湾央行例行月度标售两年期定期存单，金额200亿台币。12日交割。 --13:30 台积电 公布12月营收。 --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。 ===================================================================== 1/13(二) --12:00 央行代财政部标售182天期国库券，预估金额为250亿台币，14日发行。 --两岸行动网路交流研讨会。 1/15(四) --13:30 台积电 2014年第四季财报及2015年第一季展望说明会。 1/20(二) --12:00 央行代财政部标售20年期公债，预估金额为400亿台币，23日发行。 --16:00 经济部公布12月外销订单金额，上月年增率为6.0%。 1/22(四) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率，上月为3.87%。 1/23(五) --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月为年增6.86%。 1/26(一) --16:10 央行公布12月M2货币总计数年增率，上月年增5.22%。 2/2(一) --12:00 央行代财政部标售91天期国库券，预估金额为300亿台币，3日发行。 2/4(三) --12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，9日发行。 2/10(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/24(二) --12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 3/10(二) --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 3/24(二) --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号