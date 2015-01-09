《焦点》英国乐购大刀阔斧开展整顿，拟削减半数资本支出并出售资产

Lewis强调，乐购手上流动资金及融资来源“非常稳固”。

他说，“绝对没有火速抛售乐购资产的需求。”

部分分析师称，乐购可能需要抛售或分拆部分亚洲或东欧事业，藉以筹措现金。

财务长Alan Stewart表示，关于发行新股一事，公司虽然不会说永远不这么做，但这将会是最后的招数。

Lewis强调，他这些提案只是一个开始，接下来将会有进一步的提案。

乐购净债务为75亿英镑(113亿美元)，股本则为168亿英镑，因此Lewis表示公司必须加以缩减。

乐购下个会计年度将会把资本支出降至10亿英镑，同时关闭43家不赚钱的店铺，并取消49个已经规划好的开发案；该公司2008-09年间的资本支出逼近50亿英镑。

Lewis指出，在关闭位于伦敦北边Cheshunt总部办公室、以及停止现有的养老金计画之后，每年成本将可减少约2.5亿英镑。

他拒绝提出可能裁员的数字。

Lewis称乐购将会把重点放在价格，除了压低价格外还要使之更为简易明了，同时也将减少混淆消费者和供应商视听的促销活动。

乐购称已经聘请高盛 为旗下Dunnhumby寻找方案，可能的作法包括股票上市或加以出售。分析师对这部分业务的估值在100万至20亿英镑不等。

该公司表示，已经将数码娱乐服务Blinkbox及乐购宽频(Tesco Broadband)服务卖给了TalkTalk ，并未公布出售价格。(完)