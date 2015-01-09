《焦点》英国乐购大刀阔斧开展整顿，拟削减半数资本支出并出售资产

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
Lewis强调，乐购手上流动资金及融资来源“非常稳固”。
他说，“绝对没有火速抛售乐购资产的需求。”
部分分析师称，乐购可能需要抛售或分拆部分亚洲或东欧事业，藉以筹措现金。
财务长Alan Stewart表示，关于发行新股一事，公司虽然不会说永远不这么做，但这将会是最后的招数。
Lewis强调，他这些提案只是一个开始，接下来将会有进一步的提案。
乐购净债务为75亿英镑(113亿美元)，股本则为168亿英镑，因此Lewis表示公司必须加以缩减。
乐购下个会计年度将会把资本支出降至10亿英镑，同时关闭43家不赚钱的店铺，并取消49个已经规划好的开发案；该公司2008-09年间的资本支出逼近50亿英镑。
Lewis指出，在关闭位于伦敦北边Cheshunt总部办公室、以及停止现有的养老金计画之后，每年成本将可减少约2.5亿英镑。
他拒绝提出可能裁员的数字。
Lewis称乐购将会把重点放在价格，除了压低价格外还要使之更为简易明了，同时也将减少混淆消费者和供应商视听的促销活动。
乐购称已经聘请高盛 为旗下Dunnhumby寻找方案，可能的作法包括股票上市或加以出售。分析师对这部分业务的估值在100万至20亿英镑不等。
该公司表示，已经将数码娱乐服务Blinkbox及乐购宽频(Tesco Broadband)服务卖给了TalkTalk ，并未公布出售价格。(完)
(编译 李婷仪/张明钧; 审校 郑茵/于春红)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100