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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:54 BJT

《中国重要政经日程》--1月9日

==========================今日重要政经日程==========================

1/9(周五)

*--14:30 国家林业局举行新闻发布会，由国家林业局副局长刘东生发布“全国林地管理情况检查结果”的相关情况。

--中国—拉共体论坛首届部长级会议定于1月8日至9日在北京举行。中国同拉共体成员国外长或代表将出席会议，拉美有关地区组织和机构负责人将列席会议。

==========================近期重要政经日程==========================

1/11(周日)

--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。

1/15(周四)

--由中国投资协会与中海投（北京）国际投资管理有限公司共同主办的“丝路五通——2015中国海外投资新年论坛”定于1月15日-16日在北京-人民大会堂举行，本届论坛主题为“海陆丝路五通全球，共荣共生新生世界”。

1/26(周一)

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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