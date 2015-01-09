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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:56 BJT

全球金市：美国非农数据公布前金价持稳，但本周料四周来首次上涨

此后股市反弹，导致金价下跌。
    
    交易员在等候美国今日稍晚非农就业报告的出炉，以研判美国经济力
道。若数据强劲，将打压黄金的风险对冲魅力。
    
    若数据强劲，可能还促使美联储提早加息，从而冲击无息资产黄金。
    
    但美联储周三公布上次政策会议记录表明，美联储不急于升息。
    
    周四数据显示，美国最新一周初请失业金人数下跌，12月裁员人数骤
降，显示就业市场正不断改善。尽管全球经济步履蹒跚，但周四的报告支
持今年美国经济增速的观点，消费者支出上升推动美国经济增长。 
    
    美元上扬也限制金价升势。美元指数持于九年高位附近。(完)
  
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李春喜/李爽  审校 戴素萍/张荻)
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