全球金市：美国非农数据公布前金价持稳，但本周料四周来首次上涨

此后股市反弹，导致金价下跌。 交易员在等候美国今日稍晚非农就业报告的出炉，以研判美国经济力 道。若数据强劲，将打压黄金的风险对冲魅力。 若数据强劲，可能还促使美联储提早加息，从而冲击无息资产黄金。 但美联储周三公布上次政策会议记录表明，美联储不急于升息。 周四数据显示，美国最新一周初请失业金人数下跌，12月裁员人数骤 降，显示就业市场正不断改善。尽管全球经济步履蹒跚，但周四的报告支 持今年美国经济增速的观点，消费者支出上升推动美国经济增长。 美元上扬也限制金价升势。美元指数持于九年高位附近。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李爽 审校 戴素萍/张荻)