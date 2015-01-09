国际油市：法国巴黎银行下修2015年油价预估，每桶调降逾10美元

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透新加坡1月9日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师周四晚间表示，该公司已调降布兰特原油与西德克萨斯中质油(WTI)的预估价格，每桶下调逾10美元，因供给持续过剩导致近期油价大跌。
“尽管我们已在上一次原油价格的更新报告中，大幅下修估值，但此后的跌价，已经令我们放弃原先的预期，”法国巴黎银行分析师Gareth Lewis-Davies与Harry Tchilinguirian在一份报告中表示。
法国巴黎银行预估布兰特原油今年的平均价格为每桶60美元，较11月的预估下调17美元。2015年西德克萨斯中质油平均价格，也从原本的每桶70美元调降至55美元。
这两项期约在本周稍早触及2009年以来新低后，在周五结束时预计都将录得第七周下跌。美国原油 周五涨至每桶49美元上方，布兰特原油 周四下跌，结算报每桶51.15美元。
分析师表示，供应问题将持续影响石油业，投资人将密切关注美国页岩油产量，以及石油输出国组织(OPEC)让市场决定价格的决心。
“美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策的正常化，以及美元在升息前景撑腰下料将走强，都将对油市形成阻力，”分析师说道。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100