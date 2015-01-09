国际油市：法国巴黎银行下修2015年油价预估，每桶调降逾10美元

路透新加坡1月9日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师周四晚间表示，该公司已调降布兰特原油与西德克萨斯中质油(WTI)的预估价格，每桶下调逾10美元，因供给持续过剩导致近期油价大跌。

“尽管我们已在上一次原油价格的更新报告中，大幅下修估值，但此后的跌价，已经令我们放弃原先的预期，”法国巴黎银行分析师Gareth Lewis-Davies与Harry Tchilinguirian在一份报告中表示。

法国巴黎银行预估布兰特原油今年的平均价格为每桶60美元，较11月的预估下调17美元。2015年西德克萨斯中质油平均价格，也从原本的每桶70美元调降至55美元。

这两项期约在本周稍早触及2009年以来新低后，在周五结束时预计都将录得第七周下跌。美国原油 周五涨至每桶49美元上方，布兰特原油 周四下跌，结算报每桶51.15美元。

分析师表示，供应问题将持续影响石油业，投资人将密切关注美国页岩油产量，以及石油输出国组织(OPEC)让市场决定价格的决心。