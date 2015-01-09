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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 13:11 BJT

中国债市动态：现券未脱盘势但中长债压力稍重，CPI等数据影响有限

路透上海1月9日 - 中国银行间债市周五早盘现券和利率互换(IRS)未脱盘整走势；不过中长期券种承压略重，收益率稍涨，国债期货跌势相对更加明显。

交易员认为，稍早公布的PPI和CPI与预期偏离不大，资金面也未因新股IPO将至而明显收紧，因此现券仍无明确方向。政策预期方面，放松预期未减，惟时点存有较大不确定性。

中国国家统计局周五公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查中值一致，通缩威胁提升政策宽松空间；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。

北京一券商交易员表示，早盘部分中长金融债收益率由稳转小涨，但整体来说现券仍属震荡走势，“10年国开(收益率)上了3个(基)点，国债比较稳。”

剩余期限近10年的国开行固息债140222券，最新报价 在4.08%/4.06%，上日尾盘为4.05%/4.03%。

上海一股份制银行交易员并指出，市场对降息、降准预期仍在，惟时点无法判断且密集IPO临近，买盘动力不足，因此只能先观望等待。

银行间资金市场早盘回购利率 隔夜品种小跌，七天及14天微涨。交易员表示，新股密集申购在即，除跨IPO申购周期的14天期限资金缺口有增无减外，今日场内七天期限品种需求较上日明显增多。

下周一起，沪、深两市将有22家公司首次公开发行(IPO)。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.510元人民币，较上日结算价跌0.218元或0.23%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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