中国债市动态：现券未脱盘势但中长债压力稍重，CPI等数据影响有限

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月9日 - 中国银行间债市周五早盘现券和利率互换(IRS)未脱盘整走势；不过中长期券种承压略重，收益率稍涨，国债期货跌势相对更加明显。
交易员认为，稍早公布的PPI和CPI与预期偏离不大，资金面也未因新股IPO将至而明显收紧，因此现券仍无明确方向。政策预期方面，放松预期未减，惟时点存有较大不确定性。
中国国家统计局周五公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查中值一致，通缩威胁提升政策宽松空间；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。
北京一券商交易员表示，早盘部分中长金融债收益率由稳转小涨，但整体来说现券仍属震荡走势，“10年国开(收益率)上了3个(基)点，国债比较稳。”
剩余期限近10年的国开行固息债140222券，最新报价 在4.08%/4.06%，上日尾盘为4.05%/4.03%。
上海一股份制银行交易员并指出，市场对降息、降准预期仍在，惟时点无法判断且密集IPO临近，买盘动力不足，因此只能先观望等待。
银行间资金市场早盘回购利率 隔夜品种小跌，七天及14天微涨。交易员表示，新股密集申购在即，除跨IPO申购周期的14天期限资金缺口有增无减外，今日场内七天期限品种需求较上日明显增多。
下周一起，沪、深两市将有22家公司首次公开发行(IPO)。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.510元人民币，较上日结算价跌0.218元或0.23%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号