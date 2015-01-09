中国票据市场：转贴利率先跌后涨，密集IPO将至资金面成关注焦点

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月9日 - 中国票据市场本周转贴利率先跌后涨，不过整体而言，仍较元旦前水平有所下行。目前处于年初，信贷规模压力相对有限，而下周开始有密集的新股发行，资金面变化成为市场关注焦点。
交易员预计，出于流动性担忧，短期内票据价格大幅走低空间不大。而从长远来看，同业存款计入一般存款提升银行扩大资产负债规模兴趣，票据需求有望因此增加，价格向下可能性居多。
华南一银行交易员表示，票据转贴价格“元旦后一直在掉，前天回升，今天稳住了。主要还是资金成本的影响。”
他并透露，元旦前成交价格高点在年息5.4%-5.5%之间，本周以来最低曾探至4.75%-4.8%附近，最新水平在5.2%左右。
上海一银行交易员并指出，因跨春节等原因，目前长期限资金借入难度有所增加。而且下周开始有大规模的IPO，届时票据价格很可能会因资金收紧而继续回升。
下周一起，沪、深两市将有22家公司首次公开发行(IPO)。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------------
今日 5.4938/5.4120 5.5346/5.4158 5.7055/5.6160
12/31 5.8173/5.6840 5.8220/5.6906 6.0370/5.8671
------------------------------------------------------------
变动 -32.35bp/-27.20bp -28.74bp/-27.48bp -33.15bp/-25.11bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.5636%，12月31日为5.9176%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号