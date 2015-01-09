中国票据市场：转贴利率先跌后涨，密集IPO将至资金面成关注焦点

路透上海1月9日 - 中国票据市场本周转贴利率先跌后涨，不过整体而言，仍较元旦前水平有所下行。目前处于年初，信贷规模压力相对有限，而下周开始有密集的新股发行，资金面变化成为市场关注焦点。

交易员预计，出于流动性担忧，短期内票据价格大幅走低空间不大。而从长远来看，同业存款计入一般存款提升银行扩大资产负债规模兴趣，票据需求有望因此增加，价格向下可能性居多。

华南一银行交易员表示，票据转贴价格“元旦后一直在掉，前天回升，今天稳住了。主要还是资金成本的影响。”

他并透露，元旦前成交价格高点在年息5.4%-5.5%之间，本周以来最低曾探至4.75%-4.8%附近，最新水平在5.2%左右。

上海一银行交易员并指出，因跨春节等原因，目前长期限资金借入难度有所增加。而且下周开始有大规模的IPO，届时票据价格很可能会因资金收紧而继续回升。

下周一起，沪、深两市将有22家公司首次公开发行(IPO)。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.4938/5.4120 5.5346/5.4158 5.7055/5.6160

12/31 5.8173/5.6840 5.8220/5.6906 6.0370/5.8671

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变动 -32.35bp/-27.20bp -28.74bp/-27.48bp -33.15bp/-25.11bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.5636%，12月31日为5.9176%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。