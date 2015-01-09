《全球汇市》欧元持于九年低点附近但美元持坚，关注美非农就业报告

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
一些分析师提及就业报告中平均时薪数据的重要性，任何薪资增长迹象，可能导致提早行动的揣测升温。
CitiFX 10国集团(G10)外汇策略全球主管Steven Englander表示，11月时平均时薪成长0.4%，是近一年半来最大增幅。如果再增长0.3-0.4%，可能会让大家的看法改变，可能会损及许多新兴市场货币。
“市场最大的震惊将是见到平均时薪连续第二个月增长...自从2008年以来就不曾有过两个月增长0.7%的情况了，因此这算是一大突破，”他表示。
英镑周四仍接近18个月低位，其受挫于美元全面走强、英国经济成长前景转弱及政局的不确定性。
英国央行一如预期维持利率在纪录低位0.5%不变，自2009年以来便如此。如今外界预期英国央行将继续按兵不动，直到明年，这与六个月前的看法大相迳庭，当时许多人押注在2014年底前将会升息。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1799 1.1792 +0.06 -2.46 1.2097
美元/日圆 119.68 119.65 +0.03 +0.00 119.68
欧元/日圆 141.21 141.09 +0.09 -2.47 144.78
美元/瑞郎 1.0178 1.0183 -0.05 +2.38 0.9941
英镑/美元 1.5091 1.5087 +0.03 -3.10 1.5573
美元/加元 1.1820 1.1829 -0.08 +1.74 1.1618
澳元/美元 0.8131 0.8122 +0.11 -0.45 0.8168
新西兰元/美元 0.7824 0.7823 +0.01 +0.35 0.7797
澳元/日圆 97.350 97.180 +0.17 -0.41 97.750
新西兰元/日圆 93.640 93.590 +0.05 +0.35 93.310
英镑/日圆 180.61 180.52 +0.05 -3.10 186.38
澳元/新西兰元 1.0390 1.0378 +0.12 -0.75 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李爽/李婷仪/许娜/戴素萍/张荻/龚芳/张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号