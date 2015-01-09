版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 09:24 BJT

《全球汇市》欧元持于九年低点附近但美元持坚，关注美非农就业报告

一些分析师提及就业报告中平均时薪数据的重要性，任何薪资增长迹象，可能导致提早行动的揣测升温。

CitiFX 10国集团(G10)外汇策略全球主管Steven Englander表示，11月时平均时薪成长0.4%，是近一年半来最大增幅。如果再增长0.3-0.4%，可能会让大家的看法改变，可能会损及许多新兴市场货币。

“市场最大的震惊将是见到平均时薪连续第二个月增长...自从2008年以来就不曾有过两个月增长0.7%的情况了，因此这算是一大突破，”他表示。

英镑周四仍接近18个月低位，其受挫于美元全面走强、英国经济成长前景转弱及政局的不确定性。

英国央行一如预期维持利率在纪录低位0.5%不变，自2009年以来便如此。如今外界预期英国央行将继续按兵不动，直到明年，这与六个月前的看法大相迳庭，当时许多人押注在2014年底前将会升息。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1799 1.1792 +0.06 -2.46 1.2097

美元/日圆 119.68 119.65 +0.03 +0.00 119.68

欧元/日圆 141.21 141.09 +0.09 -2.47 144.78

美元/瑞郎 1.0178 1.0183 -0.05 +2.38 0.9941

英镑/美元 1.5091 1.5087 +0.03 -3.10 1.5573

美元/加元 1.1820 1.1829 -0.08 +1.74 1.1618

澳元/美元 0.8131 0.8122 +0.11 -0.45 0.8168

新西兰元/美元 0.7824 0.7823 +0.01 +0.35 0.7797

澳元/日圆 97.350 97.180 +0.17 -0.41 97.750

新西兰元/日圆 93.640 93.590 +0.05 +0.35 93.310

英镑/日圆 180.61 180.52 +0.05 -3.10 186.38

澳元/新西兰元 1.0390 1.0378 +0.12 -0.75 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校　李爽/李婷仪/许娜/戴素萍/张荻/龚芳/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐