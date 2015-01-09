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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 09:45 BJT

新闻稿：中国12月CPI同比上涨1.5%，2014年全年上涨2.0%--国家统计局

(以下为中国国家统计局1月9日公布的“2014年12月份居民消费价格变动情况”新闻稿) 2014年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.3%；食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格上涨1.4%，服务价格上涨1.8%。2014年，全国居民消费价格总水平比上年上涨2.0%。 　　12月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.3%；食品价格上涨1.2%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.5%，服务价格持平（涨跌幅度为0，下同）。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 　　12月份，食品价格同比上涨2.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.95个百分点。其中，蛋价上涨14.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点；鲜果价格上涨10.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.22个百分点；鲜菜价格上涨7.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.22个百分点；粮食价格上涨3.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点；水产品价格上涨2.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；肉禽及其制品价格下降0.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点（猪肉价格下降4.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.16个百分点）。

烟酒及用品价格同比下降0.7%。其中，酒类价格下降1.8%，烟草价格上涨0.1%。 　　衣着价格同比上涨2.6%。其中，衣着加工服务费上涨6.0%，服装价格上涨2.7%。 　　家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.1%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.1%，耐用消费品价格上涨0.2%。 　　医疗保健和个人用品价格同比上涨1.5%。其中，中药材及中成药价格上涨2.2%，医疗保健服务价格上涨1.7%，西药价格上涨0.9%。 　　交通和通信价格同比下降1.4%。其中，车用燃料及零配件价格下降12.3%，通信工具价格下降2.9%，交通工具价格下降1.0%，车辆使用及维修费上涨3.4%。 　　娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨0.9%。其中，教育服务价格上涨2.9%，旅游价格下降3.6%。 　　居住价格同比上涨1.0%。其中，住房租金价格上涨2.4%，建房及装修材料价格上涨0.5%，水、电、燃料价格下降1.4%。 　　据测算，在12月份1.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，上年价格上涨的翘尾因素消失为0，新涨价因素约为1.5个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 　　12月份，食品价格环比上涨1.2%。其中，鲜菜价格上涨11.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.33个百分点；鲜果价格上涨1.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.04个百分点；水产品价格上涨1.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点；猪肉价格下降0.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点。 　　12月份，非食品价格环比下降0.1%。其中，交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住价格分别下降0.3%、0.2%和0.1%；烟酒及用品价格持平；衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品价格分别上涨0.1%、0.1%和0.2%。（完）

欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站：here (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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