新闻稿：中国12月CPI同比上涨1.5%，2014年全年上涨2.0%--国家统计局

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(以下为中国国家统计局1月9日公布的“2014年12月份居民消费价格变动情况”新闻稿) 2014年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.3%；食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格上涨1.4%，服务价格上涨1.8%。2014年，全国居民消费价格总水平比上年上涨2.0%。 12月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.3%；食品价格上涨1.2%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.5%，服务价格持平（涨跌幅度为0，下同）。
一、各类商品及服务价格同比变动情况 12月份，食品价格同比上涨2.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.95个百分点。其中，蛋价上涨14.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点；鲜果价格上涨10.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.22个百分点；鲜菜价格上涨7.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.22个百分点；粮食价格上涨3.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点；水产品价格上涨2.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；肉禽及其制品价格下降0.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点（猪肉价格下降4.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.16个百分点）。
烟酒及用品价格同比下降0.7%。其中，酒类价格下降1.8%，烟草价格上涨0.1%。 衣着价格同比上涨2.6%。其中，衣着加工服务费上涨6.0%，服装价格上涨2.7%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.1%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.1%，耐用消费品价格上涨0.2%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.5%。其中，中药材及中成药价格上涨2.2%，医疗保健服务价格上涨1.7%，西药价格上涨0.9%。 交通和通信价格同比下降1.4%。其中，车用燃料及零配件价格下降12.3%，通信工具价格下降2.9%，交通工具价格下降1.0%，车辆使用及维修费上涨3.4%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨0.9%。其中，教育服务价格上涨2.9%，旅游价格下降3.6%。 居住价格同比上涨1.0%。其中，住房租金价格上涨2.4%，建房及装修材料价格上涨0.5%，水、电、燃料价格下降1.4%。 据测算，在12月份1.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，上年价格上涨的翘尾因素消失为0，新涨价因素约为1.5个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况 12月份，食品价格环比上涨1.2%。其中，鲜菜价格上涨11.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.33个百分点；鲜果价格上涨1.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.04个百分点；水产品价格上涨1.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点；猪肉价格下降0.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点。 12月份，非食品价格环比下降0.1%。其中，交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住价格分别下降0.3%、0.2%和0.1%；烟酒及用品价格持平；衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品价格分别上涨0.1%、0.1%和0.2%。（完）
欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站：here (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号