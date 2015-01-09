香港个股：李宁料2014年净亏损高至8.2亿元人民币，下半年已见改善

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月9日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周五发出盈警称，去年下半年财务表现已较上半年有所改善，但预期2014年度仍将录得不超过8.2亿元人民币净亏损，意味着公司将连续三年业绩亏损。
去年上半年李宁净亏损达5.86亿元，即下半年净亏收窄至约2.34亿元。公司的声明称，2014年度亏损主要由于实施2012年7月启动的变革计划所需的前期投资、清理库存而减少发货、呆账拨备等。
李宁表示，公司去年下半年继续投资于变革计划，但效益尚需时日方可反映于财务业绩中，因此也影响了去年下半年的盈利能力。
不过，公司表示其去年7-11月的五个月期间，收入增长率按同比基准约为20%，远高于2014年上半年录得的8%。
此外，期货订单于截至2015年第二季度连续五个季度录得同比增长，而去年下半年季度同店销售转为正增长。
李宁表示，公司将专注于中国市场，以及核心运动类别，如篮球、跑步、培训、羽毛球及运动生活；亦致力于提高直营店舖的经营效率及盈利能力，并加强与渠道合作伙伴的长期合作关系。
李宁周四股价收报3.25港元，过去一个月跌8%。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号