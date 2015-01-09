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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 09:06 BJT

香港个股：李宁料2014年净亏损高至8.2亿元人民币，下半年已见改善

路透香港1月9日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周五发出盈警称，去年下半年财务表现已较上半年有所改善，但预期2014年度仍将录得不超过8.2亿元人民币净亏损，意味着公司将连续三年业绩亏损。

去年上半年李宁净亏损达5.86亿元，即下半年净亏收窄至约2.34亿元。公司的声明称，2014年度亏损主要由于实施2012年7月启动的变革计划所需的前期投资、清理库存而减少发货、呆账拨备等。

李宁表示，公司去年下半年继续投资于变革计划，但效益尚需时日方可反映于财务业绩中，因此也影响了去年下半年的盈利能力。

不过，公司表示其去年7-11月的五个月期间，收入增长率按同比基准约为20%，远高于2014年上半年录得的8%。

此外，期货订单于截至2015年第二季度连续五个季度录得同比增长，而去年下半年季度同店销售转为正增长。

李宁表示，公司将专注于中国市场，以及核心运动类别，如篮球、跑步、培训、羽毛球及运动生活；亦致力于提高直营店舖的经营效率及盈利能力，并加强与渠道合作伙伴的长期合作关系。

李宁周四股价收报3.25港元，过去一个月跌8%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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