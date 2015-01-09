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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 09:19 BJT

美国利率：明尼亚波利斯联储总裁敦促美联储今年不要升息

失业率仍比美联储官员所认定的正常水平高出数个百分点。

通胀率逾两年半来一直远低于美联储的2%目标，2014年尾声时甚至进一步下滑。金融市场的押注也表明，长期通胀预期在下降。

他表示，美联储若不作出回应，“公众可能越来越认为(美联储)是把更低的通胀率作为目标，”这破坏了货币政策的效果。

柯薛拉柯塔今年对美联储政策并无投票权，且已宣布计划最晚到明年初便离职。但他仍将出席政策制定委员会，下一次政策会议将在约三周后举行。(完)
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