中国个股：云铝股份购老挝中老铝业51%股权，推动12亿美元氧化铝项目

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月9日 - 中国云南铝业股份有限公司 周五公告，其全资子公司云铝国际拟以2,805万美元收购老挝中老铝业公司51%股权，并推动后者建设总投资额达12亿美元的年产100万吨氧化铝项目。
公告显示，2011年公司已有计划收购中老铝业，进而投资建设铝土矿-氧化铝综合开发项目。目前云铝已完成财务税务、法律、技术等尽职调查和项目可行性研究，并与中老铝业三家股东达成协议，收购这些股东的部分股权，其中原股东之一的香港华彬国际将退出中老铝业。收购价是以项目前期5,000万美元的预开发费用为基础溢价一成。
收购完成后，云铝国际作为中老铝业的控股股东，掌控并主导运营开发位于老挝南部波罗芬高原地区147.86平方公里范围内的铝土矿，并建设一期工程年产100万吨氧化铝项目及年产铝土矿300万吨的配套矿山。
100万吨氧化铝项目总投资估算约12亿美元，其中项目资本金为3.6亿美元。各股东将根据持有股权比例及氧化铝开发项目进度，分批次缴足注册资本金。股东之一的老挝联服的资本金出资额的75%由另两家股东意泰开发 和云铝国际借款缴足。另外，中老铝业进行债务融资时，除其用现有资产担保外，云铝还需承担剩余融资71%比例金额的担保责任。
中国铝土矿资源比较稀缺，对外依存度达六成，其中从印尼进口超过70%。而去年起印尼政府禁止铝土矿出口，铝土矿资源对中国铝产业构成严重威胁。此次收购，将大幅增加云南铝业拥有铝土矿资源储量，通过后续勘探和矿权整合，资源储量增储前景可观，将明显提高公司铝土矿资源保障能力。
云南铝业周四收报6.26元，近一个月累计上涨13.4%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号