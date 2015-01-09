《中国已公布新股发行上市日程表》--1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
1/12 沪 春秋航空 780021 10,000 18.16 22.96 瑞银证券 1/15
1/12 沪 宁波高发 732788 3,420 10.28 19.40 国信证券 1/15
1/13 深 快 乐 购 300413 不超过7,000 -- -- 中金公司 1/16
1/13 深 昆仑万维 300418 不超过7,000 -- -- 中金公司 1/16
1/14 深 伊 之 密 300415 不超过3,000 -- -- 华泰联合 1/19
1/14 深 南华仪器 300417 不超过1,020 -- -- 民生证券 1/19
1/14 深 中文在线 300364 不超过3,000 -- -- 西南证券 1/19
1/14 深 利民股份 002734 不超过2,500 -- -- 西部证券 1/19
1/14 深 万达院线 002739 不超过6,000 -- -- 中银国际 1/19
1/14 深 爱 迪 尔 002740 不超过2,500 -- -- 海通证券 1/19
1/14 沪 诺力股份 732611 不超过2,000 -- -- 广发证券 1/19
1/14 沪 火炬电子 732678 不超过4,160 -- -- 东北证券 1/19
1/14 沪 再升科技 732601 不超过1,700 -- -- 齐鲁证券 1/19
1/14 沪 西部黄金 780069 不超过12,600 -- -- 国泰君安 1/19
1/15 深 苏试试验 300416 不超过1,570 -- -- 东吴证券 1/20
1/15 沪 晨光文具 732899 不超过6,000 -- -- 兴业证券 1/20
1/15 沪 健盛集团 732558 不超过2,000 -- -- 国信证券 1/20
1/15 沪 永艺股份 732600 不超过2,500 -- -- 国信证券 1/20
1/15 沪 龙马环卫 732686 不超过3,335 -- -- 兴业证券 1/20
1/15 深 浩丰科技 300419 不超过1,030 -- -- 平安证券 1/20
1/16 沪 航天工程 732698 不超过8,230 -- -- 中投证券 1/21
1/16 沪 华友钴业 732799 9,100 -- -- 中信证券 1/21
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号