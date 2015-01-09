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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 16:09 BJT

台湾数据：12月出口较上年同期减2.8%，明显逊于预期

路透台北1月9日 - 台湾财政部周五公布，去年12月出口金额较上年同期减2.8%，明显逊于市场预估的升1.50%。

进口则较上年同期减12.3%，也远逊于市场预估的年减2.62%；贸易顺差为44.5亿美元。

台湾2014年出口较上年成长2.7%。

财政部指出，国际油价续挫，矿产品及塑化产品等买方观望氛围益加浓厚，致12月出口较上年同月减2.8%，进口亦减12.3%。

展望未来，财政部称，行动装置推陈出新、物联网商机可期，加以中国大陆农历春节前备货需求等，均有助维系出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧、油价持续滑落，以及欧元区与亚洲新兴市场成长步调蹒跚等，仍约制部分成长力道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

12月年变动率(%) 11月年变动率(%)

整体出口金额 -2.8 +3.7

--中国(含香港) -5.6 -0.3

--美国 +14.6 +11.4

--欧洲 -5.7 +3.7

--日本 -3.2 +3.0

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2014年

12月 -2.8 -12.3 +44.5

11月 +3.7 +5.1 +42.2

10月 +0.7 -1.4 +46.2

9月 +4.7 +0.2 +35.0

8月 +9.6 +14.1 +41.1

7月 +5.8 +9.5 +26.1

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

注：r为修正值。(完)

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