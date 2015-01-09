台湾数据：12月出口较上年同期减2.8%，明显逊于预期

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透台北1月9日 - 台湾财政部周五公布，去年12月出口金额较上年同期减2.8%，明显逊于市场预估的升1.50%。
进口则较上年同期减12.3%，也远逊于市场预估的年减2.62%；贸易顺差为44.5亿美元。
台湾2014年出口较上年成长2.7%。
财政部指出，国际油价续挫，矿产品及塑化产品等买方观望氛围益加浓厚，致12月出口较上年同月减2.8%，进口亦减12.3%。
展望未来，财政部称，行动装置推陈出新、物联网商机可期，加以中国大陆农历春节前备货需求等，均有助维系出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧、油价持续滑落，以及欧元区与亚洲新兴市场成长步调蹒跚等，仍约制部分成长力道。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
12月年变动率(%) 11月年变动率(%)
整体出口金额 -2.8 +3.7
--中国(含香港) -5.6 -0.3
--美国 +14.6 +11.4
--欧洲 -5.7 +3.7
--日本 -3.2 +3.0
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2014年
12月 -2.8 -12.3 +44.5
11月 +3.7 +5.1 +42.2
10月 +0.7 -1.4 +46.2
9月 +4.7 +0.2 +35.0
8月 +9.6 +14.1 +41.1
7月 +5.8 +9.5 +26.1
6月 +1.2 +7.5 +18.9
5月 +1.4 -2.3 +52.9
4月 +6.2 +5.8 +25.3
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
注：r为修正值。(完)
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路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100