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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 09:43 BJT

日本经济：经济财政大臣甘利明称，油价挫跌有利于经济

路透东京1月9日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，虽然油价挫跌会令消费者价格承压，但有利于日本经济。

他在内阁会议后的新闻发布会上说，油价自高位腰斩，将给日本经济增加约7万亿日圆(590亿美元)的资金，因为这将抑制资本外流。

他还说，希望能源价格和汇率更加稳定。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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