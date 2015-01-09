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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 09:39 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元盘整，蓄势待发

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    * 新西兰元盘整，在周五迟滞的交投中表现突出
    * 目前在0.7806/24美元窄幅区间交投，澳洲11月零售销售较前月上
升0.1%，逊于增加0.2%的预估 ，几乎未影响走势
    * 新西兰元交叉盘脱离本周低位，兑日圆上涨2%，涨幅为兑欧元与英
镑的将近两倍
    * 贸易加权指数也触及8月20日以来新高，新西兰元重返升向0.7900
    * 对于希望维持紧缩立场的新西兰央行来说，并不乐见新西兰元升值
(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)
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