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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 10:07 BJT

美国经济：核心通胀和薪资状况改善后才应加息--明尼亚波利斯联储总裁

路透1月8日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四表示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息前，美国核心通胀率需大幅升向2%，薪资要加快上升，而且市场通胀预期指标也要改善。

柯薛拉柯塔称，但迄今核心通胀率并未显示上升迹象，薪资增长只是略微改善，市场通胀预期也在下滑。

美联储内部仅有两位决策者希望推迟到2016年加息，柯薛拉柯塔是其中之一。他的多数同僚都认为应在今年开始加息。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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