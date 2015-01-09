台湾债市：10年公债殖利率略升，交投趋淡待美非农数据出炉

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月9日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周五早盘续修正往上，不过交投趋于清淡。美国将在今晚公布非农就业数据，10年美债殖利率上日再度回升至2%以上，令此前偏多的市场转趋观望，预估今日将在窄幅区间抛补等待消息面明朗。
交易员表示，10年债早盘原本交投平稳，但盘中一度波动加大，主要受到20年新券104/2 有交易商进场买券影响。但市场在短时间内表达看法，20年券殖利率不下反上，也稳定10年券重回区间偏上修正的想法。
〞今天会比较窄幅交投，报价忽宽忽窄，看起来进场的意愿没有很高。〞一位证券商交易员说。
另名银行交易员也指出，虽然10年债短线有所修正，但国际债市中性偏多的气氛没有完全被破坏，五年103/15 及10年债殖利率弹高仍见少量买盘进场，手中握有部位的交易商也不急于出脱，都让筹码面持续稳定，有利偏多看待。
美国公债价格周四回落，因市场对欧洲央行决策者祭出购债计划应对成长放缓的信心不断增强，带动美股上扬，油价回稳。指标10年期公债 价格回落20/32，收益率略高于2%，周二盘中自10月以来首次跌穿该水平。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.055-1.075%
* 10年公债103/13 ：1.55-1.57%
本地时间10:16时的最新报价：
* 五年公债103/15期殖利率升0.35基点，报1.0680%。
* 10年公债103/13期殖利率升0.31基点，报1.5566%。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格走低，因股市跳升和油价回稳
--《综述》美国上周初请失业金人数下降，2014年裁员人数为17年来最低
--美国利率：美国交易商预计美联储6月将加息--纽约联储调查
--美国经济：波士顿联储总裁称，美联储对首次及之后的加息都会保持耐心
--《焦点》欧洲央行若采用折衷购债方案，恐削弱量化宽松政策效果 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号