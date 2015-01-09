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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:32 BJT

台湾债市：10年公债殖利率略升，交投趋淡待美非农数据出炉

路透台北1月9日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周五早盘续修正往上，不过交投趋于清淡。美国将在今晚公布非农就业数据，10年美债殖利率上日再度回升至2%以上，令此前偏多的市场转趋观望，预估今日将在窄幅区间抛补等待消息面明朗。

交易员表示，10年债早盘原本交投平稳，但盘中一度波动加大，主要受到20年新券104/2 有交易商进场买券影响。但市场在短时间内表达看法，20年券殖利率不下反上，也稳定10年券重回区间偏上修正的想法。

〞今天会比较窄幅交投，报价忽宽忽窄，看起来进场的意愿没有很高。〞一位证券商交易员说。

另名银行交易员也指出，虽然10年债短线有所修正，但国际债市中性偏多的气氛没有完全被破坏，五年103/15 及10年债殖利率弹高仍见少量买盘进场，手中握有部位的交易商也不急于出脱，都让筹码面持续稳定，有利偏多看待。

美国公债价格周四回落，因市场对欧洲央行决策者祭出购债计划应对成长放缓的信心不断增强，带动美股上扬，油价回稳。指标10年期公债 价格回落20/32，收益率略高于2%，周二盘中自10月以来首次跌穿该水平。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.055-1.075%

* 10年公债103/13 ：1.55-1.57%

本地时间10:16时的最新报价：

* 五年公债103/15期殖利率升0.35基点，报1.0680%。

* 10年公债103/13期殖利率升0.31基点，报1.5566%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格走低，因股市跳升和油价回稳

--《综述》美国上周初请失业金人数下降，2014年裁员人数为17年来最低

--美国利率：美国交易商预计美联储6月将加息--纽约联储调查

--美国经济：波士顿联储总裁称，美联储对首次及之后的加息都会保持耐心

--《焦点》欧洲央行若采用折衷购债方案，恐削弱量化宽松政策效果 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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