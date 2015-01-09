重发-《香港重要政经日程》--1月9日-1月15日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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================== 今日重要政经消息=================
1月9日（周五）
-- 高鹏矿业 首日挂牌。
-- 超大现代农业 公布2012年中期及2013年全年业绩。
-- 侨威集团 公布全年业绩。
--09:00 皇家特许测量师学会文物保育国际研讨会2015。
================== 近期重要政经消息=================
1月12日（周一）
--12:00 美商会新任主席就职宣誓典礼。
1月13日（周二）
-- 佐力小贷 首日挂牌。
1月14日（周三）
-- 行政长官发表2015年施政报告。
-- 日成控股 首日挂牌。
-- 公布12月份外汇基金境外资产数字。
＊1月15日（周四）
-- 雅仕维 首日挂牌。
-- 新龙移动 首日挂牌。
-- 泰加保险 首日挂牌。
-- 大众金融 公布年度业绩。
-- 09:00 中交建 在中国举行股东特别大会。
-- 14:30 农业银行 在中国举行股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号