《焦点》中国市场放缓，全球汽车生产商支付高额补贴平息经销商不满

这些汽车生产商表示，确保经销商获利及运营良好符合他们的利益。经销商的展厅通常是客户第一次接触豪华汽车品牌的地方。

“财务稳固的经销商网络是我们策略的一部分，只有经销商满意，客户才会满意，”奥迪称。

戴姆勒表示，其磋商旨在“在销售业绩、经营质量和经销商的客户服务方面达成平衡。”

大众、保时捷和奔驰与他们的经销商透过中国汽车流通协会建立的“经销商委员会”进行磋商；中国汽车流通协会增强了经销商的影响力。

中国汽车流通协会副秘书长宋涛表示，该协会正在洽商帮助丰田汽车 与中国一汽轿车 的合资企业建立经销商委员会；经销商要求补贴22亿元人民币，并且不满意丰田汽车的反应。丰田汽车拒绝发表评论，其合资企业的发言人则联系不上。