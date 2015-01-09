《焦点》中国市场放缓，全球汽车生产商支付高额补贴平息经销商不满

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
这些汽车生产商表示，确保经销商获利及运营良好符合他们的利益。经销商的展厅通常是客户第一次接触豪华汽车品牌的地方。
“财务稳固的经销商网络是我们策略的一部分，只有经销商满意，客户才会满意，”奥迪称。
戴姆勒表示，其磋商旨在“在销售业绩、经营质量和经销商的客户服务方面达成平衡。”
大众、保时捷和奔驰与他们的经销商透过中国汽车流通协会建立的“经销商委员会”进行磋商；中国汽车流通协会增强了经销商的影响力。
中国汽车流通协会副秘书长宋涛表示，该协会正在洽商帮助丰田汽车 与中国一汽轿车 的合资企业建立经销商委员会；经销商要求补贴22亿元人民币，并且不满意丰田汽车的反应。丰田汽车拒绝发表评论，其合资企业的发言人则联系不上。
“现在我们看到的许多矛盾都是缺乏沟通造成的，”宋涛称，“由于地位不同，单独的经销商不愿，也不敢坦白地与汽车生产商进行谈判，如果建立起新的平台，那么所有问题都可以通过磋商解决。”(完)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100