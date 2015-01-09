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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:57 BJT

台湾债市：RP利率稳定供需有序，下周市况预估平静无波

路透台北1月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五没有明显变化。资金调度人士称，投信因申购款涌入，持续钱多，市场仍显得供不应求；票券商微幅下调高位利率，但主要成交利率与上日均大致相同。

展望下周，他们多指出，观察本月以来的资金平稳态势，预估下周不至于有趋于紧俏的状况，投信的资金供应相信仍源源不绝，银行端在提存期初也处于宽松的市况，都不至于让市场担心。

〞投信还是不能做长天期，但是短钱的供应上不是问题。〞一位证券商交易员说。

因应投信端对跨月资金情势仍显保守，部分票券商提供与法人及个人交易跨月天期的承作，先行稳固跨月资金，所剩的资金缺口不多再从投信拿钱，也让投信去化资金的难度略有增高。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，亦与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，0.51%已不复见；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，上日在0.50-0.57%。

今日公司债发行有正德海运 转换公司债1亿台币及瑞士银行(UBS)伦敦分行1亿美元金融债。

下周公司债发行情况包括：周一系统电子 4亿台币转换公司债、周二和勤精机 3亿台币转换公司债、周三鸿海 71.5亿台币普通公司债及周四旺诠 12亿台币的转换公司债。

下周还本情况则包括：周一友讯科技 20亿转换公司债、华航 57.85亿台币普通公司债、捷波 2亿台币转换公司债、99/1期公债800亿台币；周四阳信银行5亿台币金融债。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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