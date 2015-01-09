《分析师观点》台湾12月出口年增率不如预期，油价暴跌冲击塑化出口

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月9日 - 台湾财政部周五公布，去年12月出口金额较上年同期减2.8%，明显逊于市场预估的升1.50%。
进口则较上年同期减12.3%，也远逊于市场预估的年减2.62%；贸易顺差为44.5亿美元。
台湾2014年出口较上年成长2.7%。
财政部指出，国际油价续挫，矿产品及塑化产品等买方观望氛围益加浓厚，致12月出口较上年同月减2.8%，进口亦减12.3%。
展望未来，财政部称，行动装置推陈出新、物联网商机可期，加以中国大陆农历春节前备货需求等，均有助维系出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧、油价持续滑落，以及欧元区与亚洲新兴市场成长步调蹒跚等，仍约制部分成长力道。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
12月年变动率(%) 11月年变动率(%)
整体出口金额 -2.8 +3.7
--中国(含香港) -5.6 -0.3
--美国 +14.6 +11.4
--欧洲 -5.7 +3.7
--日本 -3.2 +3.0
**市场评论**
--台新投顾总经分析师 王凯民：
油价的影响太大了，对我们的进口和对东协的出口都是大幅影响。我们预估这个影响还要持续一阵子，由于去年第一季的基期比较高，现在看来出口在第一季会步入衰退，经济成长会趋缓。
虽然美国的经济独强，但台湾的通膨率明显的下来，加上亚洲国家都在宽松的情况下，台湾是不是要跟进美国的脚步会再考虑一下。今年全年央行可能都不会升息。
--日盛投顾总经分析师 古竣文：
受到油价重挫影响，矿产品及塑化产品出口表现受到明显冲击，分别年减39.7%、12.3%，加上12月为电子业淡季，原本的电子出口成长动能也放缓，导致12月出口转为负成长且明显不如市场预期。
至于元月出口预期部分，市场普遍预期油价仍看跌，但不会再暴跌，约落在每桶40-50美元间震荡整理，预估一月份出口金额将较12月的256亿美元下滑，但因上年基期较低，因此推估一月份出口年增率约2-3%。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升7分，报31.936。
--台股加权股价指数 收跌0.24%至9,215.58点。
--台湾指标10年公债103/13 殖利率收高1.15基点报1.5650%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
**相关背景**
--主计总处11月将2014年经济成长率预估上修至3.43%，而2014年出口预估下修至年增3.01%、进口年增率则下修至2.87%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号