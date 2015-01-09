《分析师观点》台湾12月出口年增率不如预期，油价暴跌冲击塑化出口

路透台北1月9日 - 台湾财政部周五公布，去年12月出口金额较上年同期减2.8%，明显逊于市场预估的升1.50%。

进口则较上年同期减12.3%，也远逊于市场预估的年减2.62%；贸易顺差为44.5亿美元。

台湾2014年出口较上年成长2.7%。

财政部指出，国际油价续挫，矿产品及塑化产品等买方观望氛围益加浓厚，致12月出口较上年同月减2.8%，进口亦减12.3%。

展望未来，财政部称，行动装置推陈出新、物联网商机可期，加以中国大陆农历春节前备货需求等，均有助维系出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧、油价持续滑落，以及欧元区与亚洲新兴市场成长步调蹒跚等，仍约制部分成长力道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

12月年变动率(%) 11月年变动率(%)

整体出口金额 -2.8 +3.7

--中国(含香港) -5.6 -0.3

--美国 +14.6 +11.4

--欧洲 -5.7 +3.7

--日本 -3.2 +3.0

**市场评论**

--台新投顾总经分析师 王凯民：

油价的影响太大了，对我们的进口和对东协的出口都是大幅影响。我们预估这个影响还要持续一阵子，由于去年第一季的基期比较高，现在看来出口在第一季会步入衰退，经济成长会趋缓。

虽然美国的经济独强，但台湾的通膨率明显的下来，加上亚洲国家都在宽松的情况下，台湾是不是要跟进美国的脚步会再考虑一下。今年全年央行可能都不会升息。

--日盛投顾总经分析师 古竣文：

受到油价重挫影响，矿产品及塑化产品出口表现受到明显冲击，分别年减39.7%、12.3%，加上12月为电子业淡季，原本的电子出口成长动能也放缓，导致12月出口转为负成长且明显不如市场预期。

至于元月出口预期部分，市场普遍预期油价仍看跌，但不会再暴跌，约落在每桶40-50美元间震荡整理，预估一月份出口金额将较12月的256亿美元下滑，但因上年基期较低，因此推估一月份出口年增率约2-3%。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升7分，报31.936。

--台股加权股价指数 收跌0.24%至9,215.58点。

--台湾指标10年公债103/13 殖利率收高1.15基点报1.5650%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

**相关背景**

--主计总处11月将2014年经济成长率预估上修至3.43%，而2014年出口预估下修至年增3.01%、进口年增率则下修至2.87%。