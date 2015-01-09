欧洲个股：西班牙桑坦德银行新掌门推进重组，增资75亿欧元谋发展

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
桑坦德银行被视为对全球具有系统重要性的银行之一，意味着它必须持有额外资本，以免一旦倒闭可能损及市场。
Ana Botin的重整计划也涉及到派息。桑坦德银行表示，来自2015年营收的派息，将从先前的每股0.60欧元减少至0.20欧元，四次派息中有三次将以现金支付，之前该行都采用派发红股的方式。
该行希望未来把30-40%的经常性获利以现金股息的形式派发给投资者，目前的比率是20%。
桑坦德银行表示，按照巴塞尔III规定计算，本次增资所筹现金和减少派息，应可帮助银行的核心资本充足率在今年提高约1.4个百分点至10%左右。该比率在2014年底时为8.3%。
桑坦德银行也是有意收购Novo Banco的银行之一。后者是圣灵银行(BES)8月倒闭后设立。
高盛 和瑞银 负责包销12亿股配股，并担任联席簿记行。
桑坦德银行周四晚间表示，配股价为6.18欧元，比当天停牌前收盘价折让约10%。两位消息人士稍早时曾说，本次配股定价可能为每股6.18-6.50欧元。(完)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100