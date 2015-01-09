欧洲个股：西班牙桑坦德银行新掌门推进重组，增资75亿欧元谋发展

桑坦德银行被视为对全球具有系统重要性的银行之一，意味着它必须持有额外资本，以免一旦倒闭可能损及市场。

Ana Botin的重整计划也涉及到派息。桑坦德银行表示，来自2015年营收的派息，将从先前的每股0.60欧元减少至0.20欧元，四次派息中有三次将以现金支付，之前该行都采用派发红股的方式。

该行希望未来把30-40%的经常性获利以现金股息的形式派发给投资者，目前的比率是20%。

桑坦德银行表示，按照巴塞尔III规定计算，本次增资所筹现金和减少派息，应可帮助银行的核心资本充足率在今年提高约1.4个百分点至10%左右。该比率在2014年底时为8.3%。

桑坦德银行也是有意收购Novo Banco的银行之一。后者是圣灵银行(BES)8月倒闭后设立。

高盛 和瑞银 负责包销12亿股配股，并担任联席簿记行。