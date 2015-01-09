中国企业：光明食品目标2018年资产证券化率增至五成，海外资产陆续上市

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月9日 - 中国大型食品集团--光明食品集团新闻发言人潘建军周五指出，证券化是公司推动混合所有制改革的主要路径，目标是资产证券化率由目前20%左右提高至2018年的50%左右。
他并指出，光明食品集团混合所有制改革的阶段性目标还包括，争取在2018年之前集团旗下混合所有制企业的数量占比达到80%，有一个符合国有资产监管要求的资产负债结构和经济运行质量
他对路透表示，公司在海外收购的资产将陆续上市实现资产证券化，其中澳大利亚玛纳森争取年内在海外上市，英国维多麦等也要加快上市步伐。
光明食品集团2010年收购的新西兰新莱特乳业（Synlait） 在2013年7月在新西兰上市，而澳大利亚玛纳森、英国维他麦等海外子公司的上市计划一直在积极准备中。
“未来要把IPO写进光明海外并购原则之中，以2-3年内可以实现IPO为标准，接下来的并购企业都要这样做。”他说。
2014年，光明食品宣布收购以色列最大食品公司Tnuva 56%股权，旗下子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司收购了知名橄榄油企业Salov集团90%股权。
潘建军还表示，光明食品集团将利用目前已有的国内四家上市公司，在聚焦食品核心主业上，通过进一步的资产重组、整合，发挥好资产证券化的作用。对于目前还未证券化的主业企业或板块，进行重组、整合、引进机构等进行混改，同时朝着证券化努力。
光明食品集团旗下已有光明乳业 、金枫酒业 、海博股份 、梅林股份 四家A股上市公司，主业分别为乳业、酒业、都市物流及服务、综合食品制造及分销。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号