中国企业：光明食品目标2018年资产证券化率增至五成，海外资产陆续上市

路透上海1月9日 - 中国大型食品集团--光明食品集团新闻发言人潘建军周五指出，证券化是公司推动混合所有制改革的主要路径，目标是资产证券化率由目前20%左右提高至2018年的50%左右。

他并指出，光明食品集团混合所有制改革的阶段性目标还包括，争取在2018年之前集团旗下混合所有制企业的数量占比达到80%，有一个符合国有资产监管要求的资产负债结构和经济运行质量

他对路透表示，公司在海外收购的资产将陆续上市实现资产证券化，其中澳大利亚玛纳森争取年内在海外上市，英国维多麦等也要加快上市步伐。

光明食品集团2010年收购的新西兰新莱特乳业（Synlait） 在2013年7月在新西兰上市，而澳大利亚玛纳森、英国维他麦等海外子公司的上市计划一直在积极准备中。

“未来要把IPO写进光明海外并购原则之中，以2-3年内可以实现IPO为标准，接下来的并购企业都要这样做。”他说。

2014年，光明食品宣布收购以色列最大食品公司Tnuva 56%股权，旗下子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司收购了知名橄榄油企业Salov集团90%股权。

潘建军还表示，光明食品集团将利用目前已有的国内四家上市公司，在聚焦食品核心主业上，通过进一步的资产重组、整合，发挥好资产证券化的作用。对于目前还未证券化的主业企业或板块，进行重组、整合、引进机构等进行混改，同时朝着证券化努力。