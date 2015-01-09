版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:19 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元和英镑本周劲扬，因欧洲前景堪忧

欧元兑新西兰元 跌至1.5056新西兰元，为2012年8月以来最低。本周欧元下跌3%，创16个月来最大单周跌幅。最新报1.5075。

之前发布的疲弱经济数据，令人猜测欧洲央行将在1月22日政策会议上采取更为激进的行动。欧元因而承压。

令人失望的数据也不利英镑，英镑兑新西兰元 跌至9个月低点1.9240新西兰元，周一以来累计下跌3%。本周英镑兑澳元 跌2%，目前报1.8543澳元。

澳元兑美元 小幅涨至0.8137，周三一度触及六年低点0.8033。澳洲11月零售销售上升0.1%的数据发布后，澳元寻获些许支撑。

但澳元仍有可能下跌，因外界仍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍后加息。

新西兰元兑美元 涨至一周高点0.7835。新西兰元兑日圆 也涨至93.70，逼近上月月底所及的七年半高点94.05左右。

新西兰元指数 涨至79.85，为2014年8月以来最高，也接近去年所及的汇率自由浮动后高点82.00附近。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/王颖；审校 张明钧/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐