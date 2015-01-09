澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元和英镑本周劲扬，因欧洲前景堪忧

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
欧元兑新西兰元 跌至1.5056新西兰元，为2012年8月以来最低。本周欧元下跌3%，创16个月来最大单周跌幅。最新报1.5075。
之前发布的疲弱经济数据，令人猜测欧洲央行将在1月22日政策会议上采取更为激进的行动。欧元因而承压。
令人失望的数据也不利英镑，英镑兑新西兰元 跌至9个月低点1.9240新西兰元，周一以来累计下跌3%。本周英镑兑澳元 跌2%，目前报1.8543澳元。
澳元兑美元 小幅涨至0.8137，周三一度触及六年低点0.8033。澳洲11月零售销售上升0.1%的数据发布后，澳元寻获些许支撑。
但澳元仍有可能下跌，因外界仍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍后加息。
新西兰元兑美元 涨至一周高点0.7835。新西兰元兑日圆 也涨至93.70，逼近上月月底所及的七年半高点94.05左右。
新西兰元指数 涨至79.85，为2014年8月以来最高，也接近去年所及的汇率自由浮动后高点82.00附近。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/王颖；审校 张明钧/李春喜)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号