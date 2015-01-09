芝加哥期市：小麦期货连三日下跌触六周低位，料连续第三周收低

3月小麦期货周五低见每蒲式耳5.65-3/4美元，为11月28日以来最低。 3月大豆期货 本周上涨逾4%，为两个半月以来最大的七日涨幅。 3月玉米期货 本周至今跌0.5%，连续第二周下跌。 埃及GASC决定在最近的标购中购买18万吨法国小麦的决定，显示美国小麦在全球市场的 竞争力已见流失。 气象预报机构表示，未来几天美国严重霜冻的气候仍将持续。气温预计在下周初段回升 。 --------------------------------0132GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 566.00 -1.00 -0.18% -2.33% 601.25 27 CBOT玉米 393.50 -0.75 -0.19% -0.69% 400.42 37 CBOT大豆 1047.75 -0.50 -0.05% -0.80% 1038.92 56 CBOT稻米 $11.55 $0.03 +0.22% -0.86% $12.19 24 美国原油 $49.08 $0.29 +0.59% +0.88% $58.05 27 汇率 欧元/美元 $1.181 $0.002 +0.14% -0.24% 美元/澳元 0.813 0.001 +0.14% +0.69% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张明钧/徐文焰)