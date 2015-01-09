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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 10:14 BJT

芝加哥期市：小麦期货连三日下跌触六周低位，料连续第三周收低

3月小麦期货周五低见每蒲式耳5.65-3/4美元，为11月28日以来最低。
    
    3月大豆期货 本周上涨逾4%，为两个半月以来最大的七日涨幅。
    
    3月玉米期货 本周至今跌0.5%，连续第二周下跌。
    
    埃及GASC决定在最近的标购中购买18万吨法国小麦的决定，显示美国小麦在全球市场的
竞争力已见流失。
    
    气象预报机构表示，未来几天美国严重霜冻的气候仍将持续。气温预计在下周初段回升
。
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           566.00    -1.00  -0.18%    -2.33%     601.25   27
    CBOT玉米           393.50    -0.75  -0.19%    -0.69%     400.42   37
    CBOT大豆          1047.75    -0.50  -0.05%    -0.80%    1038.92   56
    CBOT稻米           $11.55    $0.03  +0.22%    -0.86%     $12.19   24
    美国原油           $49.08    $0.29  +0.59%    +0.88%     $58.05   27
    汇率
    欧元/美元          $1.181   $0.002  +0.14%    -0.24%
    美元/澳元           0.813    0.001  +0.14%    +0.69%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张明钧/徐文焰)
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