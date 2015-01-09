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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:15 BJT

金属期市：伦铜小涨但仍守在四年半低位附近，周线或连续第四周下滑

上海期交所主力3月期铜合约 下跌0.6%，至每吨44,480元人民币。

路透综合约22家机构预测中值结果显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，受国际大宗商品价格持续下跌影响。

美国最新一周初请失业金人数下跌，12月裁员人数骤降，显示就业市场正不断改善。

美国原油期货周五上涨逾1%，至每桶49美元上方，因美国强劲的就业数据提升了该国的经济前景。

大宗商品指数权重调整进入第二天，将持续至1月14日。一交易商表示，权重调整引发铝、镍和锌的抛盘，以及铜的买盘。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 李爽/张明钧)
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