台湾汇市：台币早盘随韩元略偏强，静候美国非农数据

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月9日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投随韩元略偏强。交易员表示，市场对今晚美国非农数据抱持正面期待，东北亚的韩国、台湾基本面料受惠于美国有所改善，令台币稍反弹。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)美元/台币自价平转微幅折价。汇银人士指出，虽然美元持坚、欧元也处于九年低位，但近日包括韩国、台湾货币均因外资转为买超当地股市而略见止稳反弹，相较于其他非美货币可能较为抗跌。
〞台币跟着韩元回升，稍微跌深反弹。〞一位外商银行交易员说。
不过他认为，由于美元独强趋势没改变，台币可能反弹空间有限。进口商在31.95价位附近即开始挂价买美元，这使得台币可能在31.900就会遇到明显压力。
美国非农就业报告将于周五稍晚公布，投资者预计12月非农就业岗位稳步增加24万个。11月为意外大增32.1万个。
台币早盘交易区间落在31.960-32.983；上交易日主要区间在31.981-32.001。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币一个月期换汇点自价平转为微幅折价；一个月远汇报价 暂报31.957/31.971左右，上日纽约盘收在31.975。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.950-32.000
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--美国经济：波士顿联储总裁称，美联储对首次及之后的加息都会保持耐心
--欧元区金融：欧洲央行总裁德拉吉称，准备好必要时采取额外举措 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号