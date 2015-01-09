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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:13 BJT

台湾汇市：台币早盘随韩元略偏强，静候美国非农数据

路透台北1月9日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投随韩元略偏强。交易员表示，市场对今晚美国非农数据抱持正面期待，东北亚的韩国、台湾基本面料受惠于美国有所改善，令台币稍反弹。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)美元/台币自价平转微幅折价。汇银人士指出，虽然美元持坚、欧元也处于九年低位，但近日包括韩国、台湾货币均因外资转为买超当地股市而略见止稳反弹，相较于其他非美货币可能较为抗跌。

〞台币跟着韩元回升，稍微跌深反弹。〞一位外商银行交易员说。

不过他认为，由于美元独强趋势没改变，台币可能反弹空间有限。进口商在31.95价位附近即开始挂价买美元，这使得台币可能在31.900就会遇到明显压力。

美国非农就业报告将于周五稍晚公布，投资者预计12月非农就业岗位稳步增加24万个。11月为意外大增32.1万个。

台币早盘交易区间落在31.960-32.983；上交易日主要区间在31.981-32.001。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币一个月期换汇点自价平转为微幅折价；一个月远汇报价 暂报31.957/31.971左右，上日纽约盘收在31.975。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.950-32.000

最新相关报导链接：

--《全球汇市》欧元持于九年低点附近但美元持坚，关注美非农就业报告

--美国经济：波士顿联储总裁称，美联储对首次及之后的加息都会保持耐心

--欧元区金融：欧洲央行总裁德拉吉称，准备好必要时采取额外举措 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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