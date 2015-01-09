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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:44 BJT

路透调查：澳元与新西兰元将继续走跌，受美联储升息预期影响

路透悉尼1月9日 - 澳元与新西兰元未来一年将继续贬值，影响因素包括大宗商品价格下跌、对中国经济放缓的顾虑，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)展开升息将支撑美元走强的预期。

路透对43位分析师所做的调查显示，澳元 直到年中将持稳于0.80与0.81美元之间，之后到2016年1月初略为下跌至0.7800。

澳元本周触及六年新低0.8033美元，最新报0.8120。澳元汇价一年后的预估值落在0.72至0.86美元之间，如往常一样预估落差相当大。

多数分析师看淡澳元已有数月之久，但澳元仍顽强地维持在史上相对高点，尽管去年下跌8.5%之多。

澳洲央行维持利率在纪录低位2.5%已逾一年，12月的最近一次政策会议中，该行重申维持利率前景稳定的立场。

但部分澳洲主要大宗商品价格近期重挫，以及经济成长令人失望，促使投资人在价格<0#YIB:>上反应澳洲央行约有一半机率在3月降息至2.25%的预期。

此外，美国经济改善也将令澳元面临更大压力，美联储将于今年稍晚开始升息的预期甚嚣尘上。

另一项调查针对28位分析师所做的调查显示，新西兰元也将下跌，新西兰元兑美元 12个月内的预估中值为0.7300美元，目前为汇价为0.7821。新西兰元12月曾触及两年半低点0.7609。

新西兰元去年下跌5%，美元全线走强、新西兰央行暂停收紧政策的周期，以及新西兰最大出口财--乳品价格下挫，皆为推低新西兰元的因素。

调查预估新西兰元在一个月后报0.7700美元，六个月后报0.7500。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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