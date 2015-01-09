路透调查：澳元与新西兰元将继续走跌，受美联储升息预期影响

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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路透悉尼1月9日 - 澳元与新西兰元未来一年将继续贬值，影响因素包括大宗商品价格下跌、对中国经济放缓的顾虑，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)展开升息将支撑美元走强的预期。
路透对43位分析师所做的调查显示，澳元 直到年中将持稳于0.80与0.81美元之间，之后到2016年1月初略为下跌至0.7800。
澳元本周触及六年新低0.8033美元，最新报0.8120。澳元汇价一年后的预估值落在0.72至0.86美元之间，如往常一样预估落差相当大。
多数分析师看淡澳元已有数月之久，但澳元仍顽强地维持在史上相对高点，尽管去年下跌8.5%之多。
澳洲央行维持利率在纪录低位2.5%已逾一年，12月的最近一次政策会议中，该行重申维持利率前景稳定的立场。
但部分澳洲主要大宗商品价格近期重挫，以及经济成长令人失望，促使投资人在价格<0#YIB:>上反应澳洲央行约有一半机率在3月降息至2.25%的预期。
此外，美国经济改善也将令澳元面临更大压力，美联储将于今年稍晚开始升息的预期甚嚣尘上。
另一项调查针对28位分析师所做的调查显示，新西兰元也将下跌，新西兰元兑美元 12个月内的预估中值为0.7300美元，目前为汇价为0.7821。新西兰元12月曾触及两年半低点0.7609。
新西兰元去年下跌5%，美元全线走强、新西兰央行暂停收紧政策的周期，以及新西兰最大出口财--乳品价格下挫，皆为推低新西兰元的因素。
调查预估新西兰元在一个月后报0.7700美元，六个月后报0.7500。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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针对结盟案，两家公司表示，加强合作将在2017年4月起的三年内带来一年至少250亿日圆的成本节约效果。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股一 度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率将居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目前维稳偏低位水位，不致走跌。5月底虽 然还有缴税因素，可能造成市场资金分配不均，但未见得一定会拉抬短率。 〞也是可能从(资金)很多，变成刚刚好，〞前述大型银行说。 台湾