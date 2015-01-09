基金产业：PIMCO凭借新股票策略拓展股权管理业务

路透纽约1月8日 - 债券基金巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)正在拓展股权管理业务，与资产管理公司Research Affiliates合作推出七个新的股票策略。

新策略涉及直接展开股票投资，标志着两公司目前合作的Pimco Fundamental IndexPLUS AR策略出现变化，该策略投资于衍生产品。

在这些新的策略中，两公司希望通过使用Research Affiliates的指数来降低市场波动的影响并提升回报。这个指数是基于公司规模等基本面指标选股，而非股价。

这些策略将涵盖美国和全球股票的投资。

Pimco和Research Affiliates在股权管理方面已合作了近10年。他们的Pimco Fundamental IndexPLUS AR策略包括13只基金，截至9月30日的资产管理总规模为300亿美元。截至9月30日，Pimco掌管的股权资产总规模超过550亿美元。

两公司总部都设在美国加州纽波特比奇。据公司网站介绍，Pimco是总部在慕尼黑的保险公司德国安联 的子公司，截至9月30日的资产管理总额为1.87万亿美元。

Pimco发言人拒绝透露将在新策略下成立多少只基金，以及公司对未来股权管理业务的成长规划。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)