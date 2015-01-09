基金产业：PIMCO凭借新股票策略拓展股权管理业务

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月8日 - 债券基金巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)正在拓展股权管理业务，与资产管理公司Research Affiliates合作推出七个新的股票策略。
新策略涉及直接展开股票投资，标志着两公司目前合作的Pimco Fundamental IndexPLUS AR策略出现变化，该策略投资于衍生产品。
在这些新的策略中，两公司希望通过使用Research Affiliates的指数来降低市场波动的影响并提升回报。这个指数是基于公司规模等基本面指标选股，而非股价。
这些策略将涵盖美国和全球股票的投资。
Pimco和Research Affiliates在股权管理方面已合作了近10年。他们的Pimco Fundamental IndexPLUS AR策略包括13只基金，截至9月30日的资产管理总规模为300亿美元。截至9月30日，Pimco掌管的股权资产总规模超过550亿美元。
两公司总部都设在美国加州纽波特比奇。据公司网站介绍，Pimco是总部在慕尼黑的保险公司德国安联 的子公司，截至9月30日的资产管理总额为1.87万亿美元。
Pimco发言人拒绝透露将在新策略下成立多少只基金，以及公司对未来股权管理业务的成长规划。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
香港，2017年5月9日—标普全球评级今日发表报告《加强风险防控对中国保险业有何影响》表示，保监会最近推出的若干措施，凸显保险行业风险敞口增加、整个金融行业系统性风险上升。