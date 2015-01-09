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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:33 BJT

台湾股市：盘中近持平，获利了结抵消海外市场上涨的拉抬效应

路透台北1月9日 - 台湾股市周五盘中接近持平，最近当地股市上涨
后的获利了结，抵消了海外市场上涨带来的乐观情绪。
    
    0204GMT，加权股价指数 仅涨2.04点报9,240.07点；周四收升
1.7%，为10月中以来最大单日涨幅。
    
    电子股出现一些获利了结，令稍早的涨势承压。
    
    电子类指数 跌0.2%，但金融保险类指数 升0.4%，运输
类指数 涨0.8%。
    
    权值股台积电 跌2.9%，该公司周五收盘后将公布12月营收
。台积电股价去年涨逾30%。(完)
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