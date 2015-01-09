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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:33 BJT

日本已公布经济指标--2015/1/9

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季        -0.5%  r          -1.8%  r        2月15日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     12月        +2.3%             +2.4%           1月29日            --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     11月        +2.7%             +2.9%           1月29日            --
 工业生产(m/m)                        11月        -0.6%  p          +0.4%  r        1月19日            --
 失业率                               11月         3.5%  @           3.5%  @        1月29日            --
 贸易收支(亿日圆)                     11月    逆差8,919         逆差7,100           1月25日            --
 所有家庭实质支出(y/y)                11月        -2.5%             -4.0%           1月29日            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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