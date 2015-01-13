港报社评：廉价居屋值得考虑，纾解民怨杯水车薪--信报1月13日

对于不少贫无立锥之地的香港人来说，蜗居之苦已到了无法忍受的程度，要是特区政府再拿不出具体可行的办法，愤愤难平的民怨肯定会随着楼价持续上升而愈积愈深。

就在《施政报告》发表前夕，位于乐富的房委会客务中心人头涌涌“打蛇饼”，为的是赶在新一批居屋昨晚7点截止申请之前递上表格。居屋申请者众，反映需求甚殷，其中白表超额至少45倍，中签者相信会有“中六合彩”的感觉。

将新建公屋拨作“廉价居屋”发售，最令人关心的问题是会否减少公屋单位供应量？以及会否触发整体楼价上升？对于第一个问题，如果置业者大多是公屋租户，由于他们必须将原有单位交回，让房署翻新后重新编配，因此影响应该不大。至于第二个问题，既然发售对象是符合绿表资格的人士，即是超出入息上限者无缘成为新建公屋业主，理论上不会增加楼市的需求，情况跟被批评为好心做坏事的“白居二”不同。“白居二”计划容许白表人士免补价购买二手居屋，刺激了一批不符绿表资格的买家入市，在供应不变而需求增加之下，自然推高楼价，这情况看来不会出现在只准绿表人士置业的“廉价居屋”。

我们认为增设多一条资助自置居所的途径，无疑是值得考虑的，只要定价合理，可让有意置业的绿表人士增加一个选择，而且售楼所得可以纾缓房委会的财政压力。然而说到底，尽快提高供应量才是纾解民怨的根本之道。目前公屋轮候册申请个案多达26万宗，平均轮候时间超过政府承诺的3年，当中有能力或者有意愿购置“廉价居屋”的肯定只属少数，轮候者始终需要大量出租公屋单位。职是之故，“廉价居屋”即使值得考虑，也只是杯水车薪而已。

政府提出十年建屋48万户的计划，早已被抨击为无法急民之所急。最新一份《施政报告》若然只有“廉价居屋”，而没有其他更加强力有效解决房屋问题的措施，恐怕不会赢来掌声。

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