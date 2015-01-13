港报社评：马道立强调坚守法治具强烈针对性--文汇报1月13日

终审法院首席法官马道立昨日出席今年法律年度开启典礼演讲时谈及“占领行动”，强调法治不容妥协，不能讨价还价，必须奉行无间。对于违法“占领行动”的搞手，执法机构须依法追究法律责任，避免对香港法治造成二次伤害。

“占中”期间，有人打着“公民抗命”的旗号，公然非法霸占道路，抗拒警方执法，甚至连法庭颁发的禁制令也一度被置之不理。有法律界人士为误导公众，声言“抗法绝不等同不尊重法治”。马道立强调，“法治不容妥协，不能讨价还价，必须奉行无间。”这是对“占中”期间一些似是而非歪理的有力驳斥。法律面前人人平等，无论所持的信念或所怀的动机是什么，所有人都必须尊重法治及其代表的一切理念。这才是法治精神的核心所在。

尊重法治是香港赖以成功的重要基石，也是对每一位市民权利自由的重要保障。“占中”导致的混乱，令香港社会和市民均付出沉重代价，凸显遵守法治不能有片刻松懈。

“占中”虽然结束，但是香港法治面临的挑战依然严峻。目前，有人拟申请法援向终审法院提出上诉申请，意图推翻原诉庭及上诉庭就临时禁制令作出的裁决。司法机构一定要以无惧无偏的精神，不受任何政治因素左右，坚持依法处理“占中”违法者，切实维护香港尊重法治的核心价值。

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