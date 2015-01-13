港报社评：法治历经不寻常一年，基石受冲击屹立不倒--明报1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
刚过去的一年，本港稳定繁荣的基石--法治，因为占领行动而陷入政治斗争漩涡，法治备受冲击。这一役使人惊觉，在政治斗争中，法治其实可以很脆弱，因为只要以政治包装违法行为，使之合理化和正当化，在衆声喧哗之中，结果可能与独裁者假借法治之名而为恶，并无不同。
香港司法独立根基深厚、殿堂级法界大老在关键时刻挺身而出，激浊扬清，最终在法官坚持独立审判，排除干扰下，力保法治香港与司法独立于不坠。袁国强说法治是民主与普选的基石，认为没有法治，政改或普选将犹如欠缺地基的楼房。他指出有人提到法治概念分不同层次，守法只是最低层次，但是袁国强批评这个说法，认为法律始终是法律，理应遵守；若法治概念中最基本的守法要求也不尊重，谈何踏上法治的更高阶梯？
石永泰解读法治，与袁国强不同。石永泰认为法治不仅仅是盲目地“守法”，而是包括尊重独立的司法机构，法律条文也必须对人权有所保障，执法者在行使法律赋予的酌情权时必须尊重个人的权利和自由等。他认为随意乱用“法治”一词，往往会不慎为一些“以法管治”（Rule of Law）或“人治”（Ruleby Man）的政权错误镀金，给他们加上名不符实的道德冠冕。
近年香港政争被表态文化淹没，拉帮结派、党同伐异，完全容不下异见、听不进异声，缺乏理性讨论氛围的空间，导致民主生活最重要的包容和尊重不知所终。
若法庭的裁决都“法不责众”，沦为一纸被蔑视的文件，则整体社会和运作还有什么可以倚赖？参与行动的法律界人士因为有政治考量，以政治包装法治，变相成为另类的“依我们意旨办事”，扭曲法治的真义。这是今次占领行动的败笔之一。
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路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。