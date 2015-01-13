港报社评：法治历经不寻常一年，基石受冲击屹立不倒--明报1月13日

刚过去的一年，本港稳定繁荣的基石--法治，因为占领行动而陷入政治斗争漩涡，法治备受冲击。这一役使人惊觉，在政治斗争中，法治其实可以很脆弱，因为只要以政治包装违法行为，使之合理化和正当化，在衆声喧哗之中，结果可能与独裁者假借法治之名而为恶，并无不同。

香港司法独立根基深厚、殿堂级法界大老在关键时刻挺身而出，激浊扬清，最终在法官坚持独立审判，排除干扰下，力保法治香港与司法独立于不坠。袁国强说法治是民主与普选的基石，认为没有法治，政改或普选将犹如欠缺地基的楼房。他指出有人提到法治概念分不同层次，守法只是最低层次，但是袁国强批评这个说法，认为法律始终是法律，理应遵守；若法治概念中最基本的守法要求也不尊重，谈何踏上法治的更高阶梯？

石永泰解读法治，与袁国强不同。石永泰认为法治不仅仅是盲目地“守法”，而是包括尊重独立的司法机构，法律条文也必须对人权有所保障，执法者在行使法律赋予的酌情权时必须尊重个人的权利和自由等。他认为随意乱用“法治”一词，往往会不慎为一些“以法管治”（Rule of Law）或“人治”（Ruleby Man）的政权错误镀金，给他们加上名不符实的道德冠冕。

近年香港政争被表态文化淹没，拉帮结派、党同伐异，完全容不下异见、听不进异声，缺乏理性讨论氛围的空间，导致民主生活最重要的包容和尊重不知所终。

若法庭的裁决都“法不责众”，沦为一纸被蔑视的文件，则整体社会和运作还有什么可以倚赖？参与行动的法律界人士因为有政治考量，以政治包装法治，变相成为另类的“依我们意旨办事”，扭曲法治的真义。这是今次占领行动的败笔之一。

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