港报社评：慎防人人自封救护车司机--星岛日报1月13日

占领行动和法治，成为法律年开启仪式中四位讲者致辞的共同议题，他们是司法、律政和两大法律专业团体最高代表。法庭对占领行动禁制令官司的审理，以及市民对法庭裁决的压倒性尊重，彰显香港法治社会的坚实根基。

守法是法治不可或缺的基本条件，无论甚么社会，官民都需要有守法观念，并且要有高效机制去确保法治的目标得到落实，即申张正义保护人权，并且在不同权利和利益产生矛盾时，得到公正裁决及贯彻执行。

事实证明法庭在社会大众心目中，仍然享有极高的公信力和权威。法庭的裁决，成为占领运动的转捩点，占领者受到巨大民意压力，执法人员得以顺利清场，原因是运动领袖不得不接受市民支持度大跌的现实，以及不得不顾虑到一旦被控藐视法庭可能要承受的法律制裁。

司法机构和民意的表现，令香港成功克服占领行动对法治的挑战，巩固港人以及海内外对香港维持法治社会的信心。

有部分示威者仍然不觉得自己用违法手段争取所谓公义是错的，只是碍于形势才结束行动。这种不认错、不甘心的态度，体现在清场后仍然零散出现的“鸠呜”行动，类似行动并会伺机卷土重来。

占领行动对法治的威胁，是今天大家都觉得自己是救护车司机，滥用崇高目标把自己违法手段合理化，更付诸集体行动。领导这场行动者，以学生为主力，参与及支持这场运动的人，亦以年轻者居多，显示这一辈人对违法行为的接受程度，比他们的长辈为宽松。如果任由这样的思潮长江后浪推前浪，作为法治基本条件的守法观念，恐将不断受到冲击、侵蚀到面目全非。

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