港报社评：港府房策新猷，莫只头痛医头--经济日报1月13日

明天公布的施政报告料推新公屋租转售计划，此举虽不无争议，但为应付市民置业期盼，却非不可理解。惟港府房策除短期对策，更须治本之法，施政报告需展觅地建屋魄力与办法。

香港特首梁振英明将宣读他上任后第三份施政报告，外界正盛传有新猷，拟将一至两幢新建公屋出售予公屋户，助公屋住户置业的同时，亦腾出其公屋单位，助轮候册申请者上楼。此措施看似一举两得，实际上却不无争议。

社会过去对此法亦早有议论，有意见指有违公平，因公屋租户已在享受公帑补贴的住房福利，若再为他们度身订造廉价新公屋出售计划，实享双重福利；且现有公屋租户有权买新建公屋，正在苦候公屋上楼的廿多万轮候册申请者，便只能轮候被腾出的旧有公屋，故有批评指此举有欠公义。

今届政府虽以房策为施政重中之重，却不断予人只有短期对策、缺乏实质有效政策之感。无论是只推出了两幅便无以为继的“港人港地”，又或似无疾而终的住宅地限尺、限量要求，往往只能在措施推出初期短暂吸引公众视线、暂纾蜗居民怨，但对如脱缰野马的楼价升势、对基层市民的上楼热切需求，却苦无解决良方。

事实上，梁振英以房策专家的形象上台，公众均盼他会较前任政府有更多新思维、新政策，为市民化解住屋深层矛盾。惟现实上现届政府仍受制于土地不足等老问题，觅地建屋仍难寸进，市民昔日的期望愈大，现时的失望就愈大。

对于香港的住屋困境，市民亦要反思，若社会续弥漫抗拒发展的氛围，对发展新界新市镇、填海造地等抱消极反对态度，无论谁做特首，港府房策仍会苦于巧妇难为无米炊，没充足土地支持的房策，只怕是空中楼阁。

港府与特首仍有不可推卸的责任，因香港政制既为行政主导，港府有最大责任向公众解释，争取公众支持拓地建屋。故新一份施政报告除新公屋由租转卖等折衷对策外，更关键是要展现拓地建屋，真正解决住屋问题的决心、魄力与可行办法，以具体房策为市民解忧，否则亦难辞其咎。

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