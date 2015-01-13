港报财经评论：重组释放价值，长和可以收集--经济日报1月13日

重组释放价值，长和可以收集/ 林瑞芬

港股昨日焦点必然是长和系，由此带动恒指涨0.5%至24,026，但24,200仍然受阻。国指收报12,016，微调0.5%至12,016，大市成交额899亿港元。长和系上周五公布世纪重组大计，券商都唱好，长实 昨涨15%至143.2港元，和黄 涨13%至98.35港元。从股价的反应显示，市场不多顾虑长和是次重组为变相迁册的幕后动机；相反，最重要是看价值的释放预期。1+1不是等于2那么少，可以是3，可以是4，股价折让趋收窄，派息可能提升更为实际。

事实也如是，按未来长和旗舰主力控非地产项目的话，就有机会重复生金蛋的故事，可以拆石油业务，又可以拆飞机租赁业务。电能实业 早前分拆港灯－SS ，主力区分海外电力业务及香港发电业务，前者进攻后者防守。而今次长和系重组后，区分出主力地产的长江地产，及非地产业务，异曲同工，非地产为进攻，地产为防守，更为清晰，该是接续之前系内的部署，有利释放以往受制控股公司形式的折让价值，股东派息可以灵活些，预期股息可提升。当然，以往控股形式，也有好处，控股股东可以较低成本巩固控股权避免受收购狙击，各有各好。重组后，则有利资产容易反映接近市场价值，容易出售。

业务清晰化，对长实的折让价收窄，德银就认为可以2012年太古A 分拆太古地产 情况可比，分拆后太古A股较资产折让水平由高峰期70%收窄至现水平约30%（最窄曾至20%）。长实每股的资产净值近239港元，按上周五收市价计折让近48%。据德银指在完成重组后，长地仍是中、港地产界的巨企之一，其资产净值可达到3,360亿港元（仅次新地 的5,810亿港元），料于2014至2020年在香港一手住宅物业销售市场占有率、租金收入组合可达到行业的第二位，而酒店组合规模属香港首位。瑞信估计，长和及长地的每股资产净值各为152港元及87港元，进行重组可提升每股资产净值17%至20%，估计可令系内公司股价较每股资产净值折让40%进一步收窄，潜在股价升幅逾40%或以上；长和亦从长地收回550亿港元现金可望回馈股东。瑞信认为长实目标价可由原来161港元升至184港元，对和黄则维持目标价看136港元。瑞银亦有上调长实目标价至165.77港元。

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冀降融资成本，今年料再减息/ 余少文

中国内地出现史上最密集的IPO，累及A股下挫，国企指数也受牵连，但中国内地为进一步降低融资成本，今年很大机会再减息，利好A股，故A股健康调整后可再冲顶，国指可以跟随上升。国企指数早段高见12,108点后掉头回落，一度跌逾200点，最后跌64点或0.5%，收报12,016点，成交额165亿港元，只有17%主板H股逆市上升；而红筹指数跌18点或0.4%，收报4,495点，成交额只有39亿港元，由于红指短期走势强过国指，短线不妨留意红筹，因为大市目前维持轮流炒作模式。

国指下挫，主要是受A股走低所拖累，当中上证综合指数曾下跌近3%，但守3,200点，而A股下跌则受IPO所影响，因为中国证监会踏入2015年后，已核准了20家企业上市申请，连同两家延迟上市的公司，本周有22只新股进行网上认购，中国内地媒体指单周认购数量是A股历史之最。即使中国去年底开始增加流动性，今年又提高银行的放贷能力，A股市场短期面对庞大资金需求，难免有小小压力，调整会是预期的事。以上证为例，如以今年低位1,974点升至上周高位3,404点计算，如调整0.382倍和0.5倍分别为2,858点和2,689点，若由10月的起步位2,279点升至3,404点计算，调整0.382倍和0.5倍分别为2,975点和2,842点，似乎显示2,800点会是一个重要支持位。只是上证如回落至2,800点，即要调整13%，对国企而言可能是灾难性的预测。因为上证跌至超过10%，则国指跌穿11,000点也不是没有可能。

不过，对A股牛市的看法并没有改变，若然是牛市，大市反覆上升不变，调整期都是入市机会。而支持A股继续升的动力，不外乎减息、降准，简单而言即放松流动性，如A股和国指今期走高，除了沪港通因素外，最重要还是中国内地11月底减息，也是A股和国指急升的起步位。虽然预期中国最快在3月减息或降准，但似乎今年减息的机会高于降准，除了是人民银行今年放宽存款定义即变相降低了银行贷存比率，从而提高放贷空间，效果相比降准更佳。

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