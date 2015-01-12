港报财经评论：美汇升势非全面，日圆金价实不弱--信报1月12日

美汇升势非全面，日圆金价实不弱/ 习广思

美国标普500指数周五回落0.84%，经连日大上大落后，标指全周实跌0.65%，跌幅不算大，但其波动性颇令美股看好的投资者无心睡眠。美国大蓝筹业绩期近，券商于去年第四季开始下调对标指成分股的盈利预测，令资金入市有戒心；加上投资者持续弃股买债，令美股受压。基金流向追踪公司EPRF的数据显示，截至上周三的一星期，投资者从股票基金抽走121亿美元，转投债券及货币基金的资金则有140亿美元。

当中，美国的交易所基金及互惠基金流失共128亿美元，新兴市场基金流失13亿美元，金额不算多，但值得留意的是，这已经是连续第八周出现撤资情况。相比之下，欧洲股票基金仅流失3亿美元，日本股票基金则有5亿美元净流入。本周二美国铝业为蓝筹业绩期揭开序幕，美铝公司质素不错，近年转型有成绩，奈何过去6年的年度业绩，有5年逊于预期，其股价在业绩公布后6年跌了5年，令人对该股不太有信心。而且，近期投资者颇为“奄尖”，投资市场早有股市如选美的比喻，美与丑各花入各眼，谁能当选“攞住权杖威威”，最终还要看选美评判。股票也如美女，选择要讲客观准则，但结果往往有不少情绪因素。

美国上周五公布的12月就业数据便是一例，新增职位“劲到爆”，达25.2万个，失业率亦下跌至5.6%，但工资不升反跌，令美股先升后跌，可见投资者颇为“奄尖”。然而，标指未跌穿近4年的上升通道，又毋须太多狼来了。今年以来，美汇指数继续破顶，但指数的成分货币表现却颇为参差。当中，日圆及澳元汇价上升，而汇价下跌的主要是欧洲货币，以及与油价走势密切的加元，这是上季美元大升浪以来少见。日圆转强其实也合理，日本首相安倍晋三自2012年尾出任首相以来，施政重点在货币政策，经济改革只讲未做。日本去年10月加码量宽，进一步推低圆汇，但他于12月提前大选连任，巩固了自民党及自己的政治筹码后，市场开始预期会有更多经济改革措施出台，这都有利改善日本的经济竞争力，对日汇有利好作用。

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美元转弱防昙花一现/ 苏子

上周五美国公布的就业报告结果较市场预期佳，当中非农职位更是连续第11个月增加超过20万个，是1994年以来最长时间增长；而失业率则下降至5.6%的6年半新低水平，但美元却未能在这亮丽数字下趁机大幅上升及高收，原因与上述报告的平均时薪出现了下跌，令市场担心美国即使经济复苏势头仍然强劲，但却可能因为仍未受到通胀压力威胁，因此联储局并不急于在第二季加息，换言之，即美息或最快要在下半年才有被调高的机会。因此，使到不少美元看好的投资者纷纷采取获利回吐的策略，在平仓沽盘的带动下，上周五收市时美汇指数下跌接近0.5%，日线图亦呈现双日转向的不利形态。

至于美元兑日圆，更因日圆受到避险资金追捧而录得较美汇指数更深的0.9%跌幅。此外，与日圆同样具备避险功能的黄金亦受到追捧，并未受到油价弱势所拖累，金价收市时更急升逾1.1%，已经高于100天平均线阻力1,213美元及上月10日的1,238.25美元高位，跌至本月2日的1,167.20美元低位的76.4%反弹目标。短线金价若再突破上月15日的1,224.20美元高位阻力，配合美元出现更大的回吐压力，料有力再升。但今天宜留意上周五美元的转弱会否只是昙花一现。毕竟目前市场仍以美元看好的投资者的力量主导着，不少投资者也视美元的调整为趁低吸纳的良机，倘若市场上这股趁低买入力量可以完全盖过高位获利平仓以及避险资金的力量，相信美元稍后将很快便回复上升的动力。

一旦出现此情况，那便要提防，本周早段美元兑日圆即使跌破50天平均线支持及本月6日的118.03日圆低位支持；而金价可以向上升越上月15日的1,224.20美元高位阻力，亦只是假突破的走势陷阱。换言之，在一个大型单边市况里，倘若市场的情绪未因短期市况的调整而有太大的改变，大可待价位出现假突破时，采取顺着市场已形成的主流趋势建立仓位。例如本周早段美元兑日圆跌破118日圆关口后已迅即止跌回升；而金价在升越1,224.20美元高位阻力及1,225美元心理关口后，亦见未能企稳之上，届时便可以伺机入市建立美元兑日圆长仓以及黄金兑美元短仓的策略。

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