《香港报摘》--信报1月13日

**头版头条**

--房委会新一批2,160个居屋单位申请截止，供非公屋住户申请的白表超额44.4倍，物业代理估计，未能成功申请的市民会投向二手市场，令细价楼市场更活跃。

**其他**

--市场消息透露，日本大和证券集团 的香港分支--大和认股证三名窝轮交易员，包括部门主管均被裁走，但事件并没有影响其窝轮开价，且日后也会继续发行新窝轮。

--有关“深港通”的投资额度，深圳金融办有关人士透露，深交所将以购入股份所占公司总股本比例限制来代替额度制度，以抑制市场对中小型股份的炒作。（完）

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