《香港报摘》--信报1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
**头版头条**
--房委会新一批2,160个居屋单位申请截止，供非公屋住户申请的白表超额44.4倍，物业代理估计，未能成功申请的市民会投向二手市场，令细价楼市场更活跃。
**其他**
--市场消息透露，日本大和证券集团 的香港分支--大和认股证三名窝轮交易员，包括部门主管均被裁走，但事件并没有影响其窝轮开价，且日后也会继续发行新窝轮。
--有关“深港通”的投资额度，深圳金融办有关人士透露，深交所将以购入股份所占公司总股本比例限制来代替额度制度，以抑制市场对中小型股份的炒作。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/黄凯)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。