《香港报摘》--其他报摘重要消息1月13日

**明报**

--去年本港零售市道反常，莎莎 于10-12月季度的港澳零售额按年下跌1.1%，同店销售亦跌2.7%，创自2009年以来最差纪录。

**星岛日报**

--据《金融时报》报导，万达商业 母公司万达集团计划未来投资2,000亿元人民币，在中国兴建12个主题公园，万达集团董事长王健林更称，广州与无锡的主题公园，目标是将游客从香港及上海迪士尼乐园吸引过来。

**东方日报**

--中金再生 或会因为拖欠中行 15亿元人民币欠债，抢先被颁令清盘，惟却可避免面对早前证监会的造假指控。

--中银香港 预期，今年底全球离岸人民币资金池将增至2.8-3万亿元，人民币将成为全球第五大外汇交易货币。

**文汇报**

--龙湖地产 已于去年12月联合加拿大养老基金投资公司成立合资公司，加拿大养老基金投资公司承诺投资约2.34亿加元，用于发展苏州时代天街项目。（完）

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