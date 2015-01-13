《香港报摘》--其他报摘重要消息1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
**明报**
--去年本港零售市道反常，莎莎 于10-12月季度的港澳零售额按年下跌1.1%，同店销售亦跌2.7%，创自2009年以来最差纪录。
**星岛日报**
--据《金融时报》报导，万达商业 母公司万达集团计划未来投资2,000亿元人民币，在中国兴建12个主题公园，万达集团董事长王健林更称，广州与无锡的主题公园，目标是将游客从香港及上海迪士尼乐园吸引过来。
**东方日报**
--中金再生 或会因为拖欠中行 15亿元人民币欠债，抢先被颁令清盘，惟却可避免面对早前证监会的造假指控。
--中银香港 预期，今年底全球离岸人民币资金池将增至2.8-3万亿元，人民币将成为全球第五大外汇交易货币。
**文汇报**
--龙湖地产 已于去年12月联合加拿大养老基金投资公司成立合资公司，加拿大养老基金投资公司承诺投资约2.34亿加元，用于发展苏州时代天街项目。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/林高丽)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。