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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 08:40 BJT

《香港报摘》--经济日报1月13日

**头版头条**

--长实 及和黄 公布世纪重组后首个交易日股价上升，市值暴增893亿港元，李嘉诚的李氏家族的持股即时升值430亿港元之余，亦掀起市场对几大华资家族企业的重组憧憬。

**其他**

--新濠博亚 斥250亿港元于澳门路氹兴建的“新濠影汇”项目拟于第三季开幕，公司联席主席何猷龙称，预计博彩行业下半年会逐渐走出困境困难。

--消息称，广发证券 向联交所提交上市申请，并争取于首季度获批，上半年成功挂牌上市，集资额最少78亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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