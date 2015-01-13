《香港报摘》--经济日报1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
**头版头条**
--长实 及和黄 公布世纪重组后首个交易日股价上升，市值暴增893亿港元，李嘉诚的李氏家族的持股即时升值430亿港元之余，亦掀起市场对几大华资家族企业的重组憧憬。
**其他**
--新濠博亚 斥250亿港元于澳门路氹兴建的“新濠影汇”项目拟于第三季开幕，公司联席主席何猷龙称，预计博彩行业下半年会逐渐走出困境困难。
--消息称，广发证券 向联交所提交上市申请，并争取于首季度获批，上半年成功挂牌上市，集资额最少78亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/曾祥进)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。